﻿„Das Haus hat mich gerettet“: Tagesstätte Bunthus in Hannover besteht seit 25 Jahren

Hannover. „Das Haus hat mich gerettet“, sagt ein mittelalter Mann, der in einem lichtdurchfluteten Atelier gerade an einem neuen Gemälde arbeitet. Rote und gelbe Farbtupfer bringt er auf eine Leinwand auf – einen Großteil muss er noch füllen. Im Bunthus an der Bultstraße in der Südstadt, einer Tagesstätte für Menschen mit Psychiatrieerfahrung, habe er nach vielen Therapien endlich einen Ort gefunden, an dem er sich wohlfühle, sagt er. „Hier wird jeder individuell behandelt.“ Sowohl im Kontakt zu den Mitarbeitenden als auch zwischen den Teilnehmenden herrsche „eine unglaublich offene Stimmung“. Er selbst besucht die Einrichtung bereits seit mehr als sechs Jahren.

Nicht alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bleiben so lange. Für viele sei es auch das Ziel, wieder in den Berufsalltag zurückzufinden, eine Ausbildung zu beginnen oder fortzusetzen, sagt die Leiterin der Einrichtung, Astrid Strahl. Die Grafikdesignerin und Kunsttherapeutin hat das Bunthus im Jahr 1997 gegründet, um Menschen mit psychischen Erkrankungen an künstlerischen Aktivitäten teilhaben zu lassen und ihnen einen Weg zu bieten, nach dem Aufenthalt in der Psychiatrie wieder ihren Alltag bewältigen zu lernen. Damals war es die erste Tagesstätte dieser Art in der Stadt Hannover. In diesem Jahr wird das 25-jährige Bestehen gefeiert.

25 Jahre Bunthus: Zwei Teilnehmer befestigen das Banner über dem Eingang zum großen Atelier. © Quelle: Elisa Buhrke

Künstlerische Angebote für psychisch Erkrankte

„Mit drei Teilnehmenden haben wir vor 25 Jahren begonnen, dann waren es drei Monate später schon sieben“, sagt Strahl. Mittlerweile hat sich das Bunthus auf 21 Plätze vergrößert. Für die Leiterin leistet die Einrichtung auch heute weiterhin eine „Maßnahme zur sozialen Teilhabe, zur Stabilisierung und zur Tagesstrukturierung“. Häufig seien die Teilnehmenden aus ihrem Beruf ausgestiegen oder bräuchten Hilfe dabei, wieder soziale Kontakte aufzubauen. „Wir unterstützen sie bei der Umsetzung ihrer Ziele“, sagt Strahl. Letztlich sollten diese aber auch lernen, ihre Vorhaben unabhängig von der Tagesstätte zu verwirklichen.

Die Unterstützung bestehe dabei nicht nur aus dem regelmäßigen 30-stündigen Wochenprogramm, bei dem die Teilnehmenden von Montag bis Freitag aus Angeboten aus Theater, Kunst, Musik, Literatur, sozialer Interaktion und auch Kochen wählen können. Es gibt auch einen Ruheraum, indem jeder sich zum Schlafen zurückziehen kann. Gleichzeitig führen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig Einzelgespräche mit den Teilnehmenden. Acrylfarben, Leinwände und andere Materialien: Ein Teilnehmer bei der Arbeit im Atelier.Elisa Buhrke

Das Team des Bunthus besteht aktuell aus acht Angestellten, bis auf Strahl alle in Teilzeit, sowie weiteren vier Honorarkräften. Mit dabei sind laut Strahl etwa drei Kunsttherapeutinnen, eine Ergotherapeutin und eine Diplompädagogin.

„Das Bunthus ist wichtig für meine Tagesstruktur“

„Das Bunthus ist wichtig für meine Tagesstruktur“, sagt ein Teilnehmer. Er selbst nennt sich schon „Dinosaurier“, weil er die Tagesstätte bereits seit zehn Jahren besucht und mittlerweile sogar ab und zu die Qigong-Werkstatt anleitet. Laut Leiterin Strahl ist eine so lange Aufenthaltsdauer aber eher die Ausnahme.

Für eine andere Teilnehmerin ist das Bunthus „eher so ein Geheimtipp“, den sie von einem Freund erhalten hatte. Wenn man sich für kreative Angebote interessiere, könne sie es sehr empfehlen, weil der Blick wieder auf die eigenen Fähigkeiten und Stärken gelenkt werde. Im Anschluss an ihren Aufenthalt möchte sie gerne eine berufliche Reha aufnehmen und dann Psychologie studieren – sobald sie in der Lage sei, ihren Tagesablauf wieder selbstständig zu organisieren.

Feier zum 25-jährigen Bestehen

Bei der Jubiläumsfeier zum 25-jährigen Bestehen haben rund 100 Gäste gemeinsam gefeiert. Darunter das Team und die Teilnehmenden des Bunthus, aber auch ehemalige Teilnehmende sowie Kooperationspartner aus dem sozialpsychologischen Bereich, zum Beispiel Kliniken, Wohn- und Beratungsstellen. „Ein bisschen wie ein Klassenfest“, sagt Strahl.

Von Elisa Buhrke