﻿Kein Anschlag: Taube hat Synagogenfenster bei Jom-Kippur-Gottesdienst zerstört

Am Abend des 5. Oktober ging während des Gottesdienstes an der Synagoge der Jüdischen Gemeinde Hannover eine Fensterscheibe zu Bruch. Es bestand die Sorge, dass es sich um einen antisemitischen Angriff handelte. Die Polizei leitete Untersuchungen ein. Jetzt steht das Ergebnis fest.

Ermittlungen nach vermeintlichem Angriff: An der Synagoge war am Abend des 5. Oktober eine Scheibe zu Bruch gegangen.

Hannover. Das Mosaikfenster an der Synagoge der Jüdischen Gemeinde wurde nicht im Zuge eines antisemitischen Angriffs zerstört. Das teilt die Polizei Hannover knapp sechs Wochen nach dem Vorfall beim Jom-Kippur-Gottesdienst am 5. Oktober mit, bei dem die Scheibe zu Bruch ging. Die Ermittlungen haben ergeben, dass das Fenster nicht etwa durch menschliches Zutun beschädigt wurde – sondern durch eine Taube.

An jenem Mittwochabend hatten sich 150 Menschen in der Synagoge an der Haeckelstraße versammelt, um gemeinsam den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur zu feiern. Als gegen 19 Uhr eine Scheibe zu Bruch ging, vermuteten zahlreiche Menschen vor Ort einen antisemitischen Angriff. Verletzt wurde niemand. Bereits am nächsten Morgen erreichte eine Welle der Solidarität die Jüdische Gemeinde.

Taube ist gegen Fenster geflogen

Der Staatsschutz schaltete sich in die Ermittlungen ein. Vor Ort konnten allerdings keine einschlägigen Hinweise entdeckt werden, die den Grund für die Zerstörung des Mosaikfensters erklären konnten. Nun kommt die Staatsanwaltschaft Hannover zu dem Ergebnis, dass eine Taube gegen die Scheibe geflogen ist und das Fenster so zu Bruch ging.

„Ausweislich des Gutachtens des Kriminaltechnischen Instituts des Landeskriminalamtes Niedersachsen (material-mechanisch) konnte ein Beschuss beziehungsweise Bewurf der Scheibe mit einem Stein bereits ausgeschlossen werden“, sagt Kathrin Söfker von der Staatsanwaltschaft Hannover. Ein weiteres Gutachten des Bundeskriminalamtes (tiermolekulargenetisch) ergab nun, dass eine Taube die Scheibe beschädigt hat.

