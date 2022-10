﻿Grundstück für verletzte Vögel gesucht: Hannovers Taubenretter in Not

Der Taubennotruf päppelt in Hannover verletzte Wildvögel auf und bietet Tauben, die nicht mehr fliegen können, einen Platz zum Überleben. Doch nun ist der Verein selbst in Not, er braucht ein kleines Grundstück für seine Volieren.

Hannover. Sie haben teils mehrere Handicaps, können nicht fliegen, wären ohne Menschen verloren – obwohl es oft gerade Menschen waren, die für den hilflosen Zustand der Tauben gesorgt haben. Zum Beispiel, weil sie die Vögel mit ihren Autos angefahren haben. Für den Verein Taubennotruf & Wildvögel Hannover sind diese Tiere Lebewesen, die es verdienen, versorgt und geschützt zu werden.

„Viele mögen keine Tauben“

Das tun die Vereinsmitglieder seit zwei Jahren mit ihren drei Volieren auf einem kleinen, versteckt liegenden Grundstück in Lahe. Zur Zeit leben dort etwa 150 Vögel, berichtet Gabriele Pfeiffer vom Notruf. Zum Großteil Tauben, „die draußen sterben würden. Die können nicht mehr fliegen“. Aber nun steht das Rettungsprojekt vor dem Aus. Am 31. Dezember endet der Pachtvertrag. Wenn die Vogelschützerinnen bis dahin kein neues Grundstück für ihre Volieren gefunden haben, dann war es das. „Dann werden die abgerissen“, sagt Pfeiffer. Was aus den Tieren wird? Da bleibt ein großes Fragezeichen. Gabriele Pfeiffer ahnt, dass sie deswegen keinen neuen Ort finden, „weil viele keine Tauben mögen, und Grundstücke sind außerdem rar“.

„Wir haben überwiegend Handicaptauben, die in großen Volieren ihren Lebensabend verbringen dürfen“: Gabriele Pfeiffer und Sabrina Geier suchen ein neues Grundstück. © Quelle: Nancy Heusel

Auch Enten und Krähen werden versorgt

Doch die Vereinsmitglieder kümmern sich nicht nur um die Stadttauben, sondern sie päppeln auch verletzte Wildvögel wie Enten, Krähen und Raben wieder auf. Diese können im besten Fall in die Freiheit entlassen werden – eine Taube mit gebrochenen Flügel eben nicht. „Wir haben überwiegend Handicaptauben, die in angemessen großen Volieren ihren Lebensabend verbringen dürfen“, so Sabrina Geier vom Notruf. Ein Grundstück von 200 bis 500 Quadratmetern würde ihnen reichen, bis 80 Euro monatlich könnten die ehrenamtlich Arbeitenden dafür bezahlen.

Gegurre nur im kleinen Umkreis

Und das Gegurre der Tiere, stört es nicht? Geier beruhigt: „Tauben haben sich zwar am Tage viel zu erzählen, aber das hört man nur innerhalb eines kleinen Umkreises um die Volieren.“ Sie macht darauf aufmerksam, dass Taubenschützer viel für die Stadt tun würden. Sie würden auch helfen, die Population zu senken – etwa, indem sie den ganzjährig brütenden Tauben Fake-Eier unterlegen. Auch würden sie sich um die kranken und verletzten Vögel kümmern und dafür die Kosten übernehmen. „Wir sind immer verlässlicher Ansprechpartner für alle besorgten Mitmenschen, ob es um in Not geratene Tauben geht oder sogar um als lästig empfundene Tauben. Wir versuchen immer zu helfen, unbezahlt und mit vollen Einsatz und Herz.“

Wer helfen mag, kann sich unter taubennotruf.hannover@gmail.com an den Verein wenden.

Von Petra Rückerl