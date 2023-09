Vor rund zwei Wochen sind zwei Menschen aus Hannover im Sundhäuser See in Thüringen ertrunken. Warum ist noch unklar. Die Ermittelnden schließen jedoch gesundheitliche Probleme und auch Fremdverschulden aus.

Hannover/Nordhausen. Vor rund zwei Wochen sind zwei Menschen aus Hannover in einem See bei Nordhausen in Thüringen ertrunken. Doch noch ist unklar, warum die beiden 29-Jährigen ums Leben kamen. Experten untersuchen noch deren Ausrüstung. Sachverständige der Taucherstaffel der Polizei würden die Geräte begutachten, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Mühlhausen am Freitag. Bislang seien keine offensichtlichen Mängel erkannt worden. Die Untersuchung sei aber noch nicht abgeschlossen.