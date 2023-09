﻿Kampf gegen Trickbetrüger: Warum die Polizei auf Hilfe von Taxifahrern hofft

Hannover. Neu ist die Masche der falschen Polizisten nicht, doch immer wieder fallen ihr vor allem ältere Menschen zum Opfer. Allein im August sind zwei Fälle aus Hannover bekannt, beide denen Trickbetrüger mit ihren Lügengeschichten das Vertrauen von älteren Menschen aus Ahlem und der Nordstadt erschlichen. Eines ihrer Opfer behelligten sie so lange, bis die falschen Polizisten 172.000 Euro ergatterten. Bei der zweiten Tat machten die Kriminellen 27.000 Euro Beute.

Immerhin gelingt es aufmerksamen Menschen ab und an einzugreifen und die Geldübergabe zu verhindern. Jüngstes Beispiel ist der hannoversche Taxifahrer Ivan Vasilevic. Die Polizei würdigte den 50-Jährigen nun für seine Zivilcourage – und will Taxifahrer sowie Fahrgäste künftig weiter für die Machenschaften der Trickbetrüger sensibilisieren.

Taxifahrer berichtet von „Psychoterror“

Das ist passiert: Am 1. September stieg eine Seniorin in das Taxi von Vasilevic, die bei ihrer Bank Gold abholen wollte – auf Geheiß von falschen Polizisten. Am Telefon sprach sie mit ihrer vermeintlichen Tochter. Der 50-Jährige wurde misstrauisch. Er ließ sich das Handy der Seniorin geben und fragte die vermeintliche Verwandte nach ihrem Geburtsdatum – worauf die „Tochter“ keine Antwort gab. Offenbar wollten die Betrüger ihr Opfer weiter unter Druck setzen, bis die Seniorin das Geld abgeholt hatte. Doch Taxifahrer Vasilevic hatte sie entlarvt. Er verständigte die Polizei.

Polizeidirektor Detlef Hoffmann (links) würdigt Taxifahrer Ivan Vasilevic. © Quelle: Florian Petrow

Die Frau sei „Psychoterror“ ausgesetzt gewesen, erinnert sich Vasilevic am Dienstag, 19. September, als er von Detlef Hoffmann, Leiter der Polizeiinspektion Hannover, die Würdigung erhielt. „Die Betrüger sind in ihren Betrugsmaschen sehr kreativ“, sagt Hoffmann. Der Polizeidirektor lobte den 50-Jährigen für seine Aufmerksamkeit. Laut Hoffmann sind Taxifahrer häufiger unbewusst in die Betrugsmaschen verwickelt – etwa, wenn sie die Opfer aus ihren Wohnungen zur Geldabholung oder -übergabe bringen. Hoffmann fordert Vasilevic sowie seine Kolleginnen und Kollegen auf, auch beim kleinsten Verdacht auf Betrugsfälle die Polizei zu rufen.

„Die ganze Familie war geschockt“

Um weiter für das Thema zu sensibilisieren, wollen hannoversche Taxiunternehmen und die Polizei künftig zusammenarbeiten. Demnächst werden Hinweisschilder an die Kopfstützen der Taxis geklebt. Anhand der auf dem Sticker abgebildeten Fragen können die Seniorinnen und Senioren überprüfen, ob es sich bei der vorliegenden Notfallsituation tatsächlich um eine solche handelt oder ob sie auf Trickbetrüger reingefallen sind.

Ein Taxifahrer war es auch, der die Mutter von Martina Schäfer im August zur Bank gefahren hatte. Dreimal täglich und zehn Tage lang hatten vermeintliche Polizisten das Vertrauen der Seniorin gewonnen. Die Betrüger erzählten Lügengeschichten von Falschgeld, rumänischen Banden und einem kriminellen Bankmitarbeiter. Die falschen Polizisten kannten die Namen und Berufe von nahen Verwandten der 84-Jährigen. Sie brachten die Seniorin dazu, niemandem etwas zu erzählen – und ergatterten schließlich 127.000 Euro von der Frau. Erst als es zu spät war, berichtete das Betrugsopfer ihrer Familie von den Geschehnissen. „Die ganze Familie war geschockt“, sagt Schäfer. Ihre Mutter habe sich nicht vorstellen können, einmal auf eine solche Masche hereinzufallen.

Taxiunternehmen, die sich an der Präventionsaktion der Polizei beteiligen wollen, können per Mail an prävention@zkd-h.polizei.niedersachsen.de Kontakt aufnehmen.

