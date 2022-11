Gedenken am Mahnmal in Hannover: Schüler erinnern an Pogromnacht von 1938

Mehr als 200 Menschen haben in Hannover an die Pogromnacht vom 9. November 1938 erinnert. Schülerinnen und Schüler der Heisterbergschule warnten an der Gedenkstätte für die niedergebrannte Synagoge in der Roten Reihe vor aktuellem Antisemitismus.