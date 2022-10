﻿Mumienfunde im Niltal: So entdeckte ein Team des Landesmuseums Hannover ein Grab in Ägypten

Der Verein Calenberger Cultour & Co. zeigt das Schauspiel „Gott“ von Ferdinand von Schirach am 23. Oktober um 19 Uhr im Theater Am Spalterhals in Barsinghausen. Im Stück geht es um die Frage, ob man jemandem bei einer Selbsttötung helfen darf. Am Ende des Abends stimmt das Publikum darüber ab.