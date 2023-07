﻿Sie ist mit ihrem Teatro Pavana Stammgast beim Kleinen Fest im Großen Garten in Hannover

Hannover. Mit dem Mann, den sie liebt, verbringt Judith Melief (54) nicht nur ihre Freizeit, sie arbeitet auch mit ihm zusammen. Ein schönes Unterfangen ist das, was die beiden da mit dem und für das Teatro Pavana aushecken. In Teilen ist es aber auch ein schwieriges, gerade dann, wenn in ihrem von diesen wunderbaren Locken umrahmten Kopf wieder eine Vision entsteht und diese Melief sie umsetzen will.

„Am Anfang hieß es noch nie ,Judith, das ist aber eine tolle Idee’“, erzählte die Künstlerin gerade bei einer Tasse Kräutertee im Novotel an der Podbi. Hier in der List wohnt die Niederländerin zurzeit, mit ihrem Ensemble ist sie nämlich wieder Act beim Kleinen Fest im Großen Garten. „Anfangs macht er meine Idee meist zunichte, sagt, es sei unmöglich, sie umzusetzen.“ Sie lacht. „Ja, er hat immer recht. Aber seine Herangehensweise ist falsch.“ Judith Melief fühlt es nämlich ganz genau, dieses eine Gefühl kommt in ihr hoch, das ihr sagt: Es wird funktionieren! „Da kann mein Mann alles zu Tode analysieren, wie er will. Meine Gefühle sind stärker.“

Gehen seit Jahrzehnten zusammen durchs Leben: Lorenzo Gagliardi und Judith Melief machen das Teatro Pavana aus. Sie als kreative Kraft, er als Master Mind in Sachen Technik. © Quelle: Nancy Heusel

Was nach einer argen Auseinandersetzung klingt, ist in Wahrheit nicht anderes als der Beginn von etwas Großem. Und das Kräftemessen zwischen der Frau, die für all das Künstlerische von Teatro Pavana zuständig ist und ihrem Mann, der das Projekt präzise technisch begleitet, gehört längst zum Prozedere dazu. In diesem Jahr bereichern drei Walking Acts des professionellen Stelzentheaters das Kleine Fest – die Giraffen, Papagalli, also die Papageien, sowie Colors. Das sind die farbenprächtigen Figuren, die federmausgleich, aber kunterbunt durch die Gärten stolzieren.

Judith Melief *20. September 1968 in Son en Breugel (Holland), das liegt nördlich von Eindhoven. Dort verbringt sie ihre ersten 16 Lebensjahre, sie wächst mit zwei Schwestern (jünger wie älter) auf. Ihre Mutter ist Puppenspielerin, „diese kreativen Einflüsse waren schon immer Teil meines Lebens“. Die Mädchen begleiteten die Mutter etwa zu Festivals nach Frankreich: Jeanne Melief (80) war die erste Frau in Holland, die auf Stelzen performte. Judith Melief studiert in Amsterdam an der School of Arts vier Jahre das Fach Management of Arts. Mit 27 Jahren geht sie nach Venedig, lernt ihren heutigen Mann Lorenzo Gagliardi (58) kennen. 1993 kehrt sie nach Amsterdam zurück, gründet Teatro Pavana. Das Paar lebt in der niederländischen Hauptstadt. Da pflegt sie Freundschaften und ihren Garten. Mehr Infos unter: www.teatropavana.com

„Ich liebe einfach die Bewegung unserer Kostüme“, offenbart Melief, die im Jahr 2000 das erste Mal von Festmacher Harald Böhlmann (79) für das legendäre Kleinkunstfestival engagiert worden ist. Dabei ist die 54-Jährige eigentlich schon seit den ersten Fest-Jahren dabei: Sie hat ihre Mutter, die Aktionskünstlerin Jeanne Melief (80), und deren Maskentheater Mang schon 1992 nach Herrenhausen begleitet. „Damals gab es mit Freitag, Samstag und dem Sonntag nur drei Spieltage, alles drehte sich um zwölf Bühnen. Das Kleine Fest war wirklich klein. Und so, wie das Fest gewachsen ist, sind wir es auch.“

Blickfang: Die Giraffen vom Teatro Pavana bewegen sich grazil durch die Herrenhäuser Gärten. © Quelle: Rainer Dröse

Aber zurück zur Idee in Sachen Kostüm. „Ich könnte nie etwas schaffen, dass nicht lebendig ist“, betont Judith Melief. Ihre Figuren müssen beweglich sein. So wie das originalgroße Nilpferd, das einst durch den Garten stolziert ist, sein Maul, die Augen und Beine gewandt in Szene gesetzt, sogar gepinkelt hat, wenn es musste. Nellie, the Hippo, hieß der heimliche Star, „es war ein wirklich kompliziertes Projekt“. Mittlerweile, das gesteht sich die Künstlerin zweifelsohne ein, ist Teatro Pavana in Sachen Umsetzung an die Grenzen geraten. „Die Kostüme sind immer komplizierter geworden, wir sind am Limit.“

Anzumerken ist das den anmutigen Wesen nicht. Es scheint, als ob sie durch den Garten schweben, sobald sie wegen ihrer Größe und Farbenpracht in den Blick geraten, kann man die Augen nicht von ihnen lassen.

Von klein auf mit den Eltern unterwegs: Luca Melief als Junge in den Herrenäuser Gärten, im Hintergrund die Stelzenkünstler aus dem Ensemble. © Quelle: privat

Ihren Sohn Luca (21) hatte sie quasi schon immer in Hannover dabei. Als er ganz klein war, sollte er sich als Teil des Ensembles fühlen, also fertigte sie ihm ein Baby-Kostüm, in dem er durch den Garten lief. Der längst erwachsene Luca spielt mittlerweile im Ensemble.

Künstlerin hat keine Ahnung, wie es nach Böhlmann weitergeht

Für Judith Melief ist das Festival das Größte. „Die Herrenhäuser Gärten sind die wundervollste Bühne der Welt“, stellt sie klar. Auch wenn sie nicht weiß, wie es in Zukunft weitergehen wird, will sie dem Neuanfang eine Chance geben. Gleichzeitig ist sie überzeugt: „Das, was das Kleine Fest ist, ist es wegen Harald Böhlmann geworden. Es ist einfach unmöglich, das zu kopieren.“

Eine Augenweide: Die Papagalli des Teatro Pavana. © Quelle: Instagram/Teatro Pavana

Solange die Abschiedssaison des Mannes mit dem Zylinder im Gange ist, will sie das Fest genießen. Sie selbst läuft übrigens als Colors-Act und Giraffe durch die Anlage. So lange will sie auch die Stadt genießen. „Hannover ist mein zweites Zuhause geworden“, versichert sie. Früher ist sie in der wenigen freien Zeit mal ins Kino, mal Essen gegangen – „am liebsten ins Masa“. Ihr Mann stöberte auf dem Flohmarkt am Hohen Ufer herum, sie besuchten das Sprengel Museum am Maschsee. Nachts waren sie bis spät in die Nacht feiern, darauf verzichtet Melief heute. Stattdessen liebt sie es, baden zu gehen. Zuletzt ist sie im Arnumer See ins Wasser gegangen. Ihre Mutter Jeanne ist auch da und campt. „Außerdem dürfen Bowlingabende nicht fehlen.“

Das Kleine Fest im Großen Garten 2023 läuft bis zum 30. Juli. Einlass, Beginn des Vorprogramms und Öffnung der Abendkasse ist um 17 Uhr – für jeden Tag werden 200 Karten für spontane Besuche zurückgehalten. Sie kosten 37, ermäßigt 17 Euro. Kinder bis zu einer Größe von 111 Zentimetern erhalten freien Eintritt. Infos zu den Spieltagen unter www.kleinesfest-hannover.de

