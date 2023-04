﻿Technische Probleme beim Online-Banking der Sparkasse

Öffnungszeiten

Frische Brötchen am Feiertag: Diese Bäcker haben am 1. Mai in Hannover geöffnet

Auf den Tanz den Mai ein üppiges Frühstück folgen lassen – klingt doch gut. Die Menschen in Hannover müssen auf frische Brötchen am Feiertag jedenfalls nicht verzichten. In unserer Übersicht erfahren Sie, welche Bäckereien in der Stadt am Montag, 1. Mai, geöffnet haben.