﻿So schön ist der neue Anbau der Tellkampfschule in der Südstadt

Pünktlich zum zweiten Schulhalbjahr kann der Unterrichtsbetrieb im neuen Anbau der Tellkampfschule starten. Bei der Feierstunde zur Eröffnung des neuen Gebäudes wurde gleichzeitig auch die langjährige Schulleiterin Katharina Badenhop verabschiedet.

Südstadt. Die Tellkampfschule hat im Zuge des Ausbaus der Gymnasien auf G9 jetzt für 11,5 Millionen Euro einen Erweiterungsbau erhalten. Eröffnet wurde er mit einer Feierstunde am Freitag. Für Schulleiterin Katharina Badenhop war es gleichzeig ein Abschied, denn die Direktorin, die neun Jahre das Gymnasium in der Südstadt geleitet hatte, geht in den Ruhestand. Zuvor war sie am Studienseminar Hannover gewesen. Zusammen mit Andrea Kunkel von der Grundschule in Langenhagen-Godshorn hatte sie auch zwischenzeitlich den Schulleitungsverband in Niedersachsen geleitet.