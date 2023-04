﻿Neuer Chef: Mirko Peisert übernimmt Haus kirchlicher Dienste in Hannover

Der Theologe Mirko Peisert leitet künftig das Haus kirchlicher Dienste in Hannover. Er löst Ralf Tyra ab, der nach 15 Jahren an der Spitze der größten Einrichtung von Hannovers Landeskirche in den Ruhestand geht.

Hannover. Mit rund 250 Beschäftigten gilt das Haus kirchlicher Dienste (HkD) als größte Einrichtung der hannoverschen Landeskirche, die weite Teile Niedersachsens umfasst. Jetzt bekommt die Institution in der Calenberger Neustadt einen neuen Chef: Am 1. August übernimmt der evangelische Theologe Mirko Peisert die Leitung des HkD. Er löst Pastor Ralf Tyra ab, der nach 15 Jahren an der Spitze der Institution in Ruhestand geht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Peisert ist seit 2017 Superintendent des Kirchenkreises Hildesheim-Sarstedt, zu dem rund 60.000 Mitglieder und 26 Gemeinden gehören. „Als neuer Direktor will ich daran arbeiten, das HkD für die Zukunft gut aufzustellen und seine Rolle als zentrales Service- und Kompetenzzentrum der Landeskirche zu stärken“, sagt der 49-Jährige.

Studium in Rumänien

Der aus Bispingen in der Lüneburger Heide stammende Protestant studierte in Marburg, Berlin und dem rumänischen Hermannstadt evangelische Theologie. Später war er im Pfarramt unter anderem in Einbeck und Steinwedel im Einsatz. Er lebt mit dem Journalisten Daniel Behrendt, der früher bei der HAZ tätig war und heute beim Evangelischen Pressedienst (epd) arbeitet, in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Haus kirchlicher Dienste ist eine überregionale Einrichtung, die unter anderem die Arbeit der Gemeinden unterstützt. Es bündelt die Expertise zu unterschiedlichsten Themen wie Frauen-, Jugend- oder Männerarbeit, Kunst, Weltanschauungsfragen, Ökumene oder Judentum und Islam. Seit einiger Zeit ist vieles im HkD in einem Umbruch. Peisert, der als ebenso freundlicher wie souveräner Macher gilt, wird diesen nun mit gestalten müssen.