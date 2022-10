Polizeioberrat Thomas Wolff ist neuer Leiter des Polizeikommissariats Limmer in Hannover. Der 44-Jährige hat Anfang Oktober das Amt von seiner Vorgängerin Nurhan Brune übernommen. Das Revier an der Wunstorfer Straße verzeichnet pro Jahr rund 20.000 Einsätze.

Hannover. Das Polizeikommissariat Limmer an der Wunstorfer Straße in Hannover hat einen neuen Chef. Polizeioberrat Thomas Wolff ist seit dem 1. Oktober Leiter der Dienststelle. Er tritt die Nachfolge von Nurhan Brune an. Der 44-Jährige ist seit 2001 Ermittler und verzeichnet bereits mehrere Posten innerhalb der Polizei Hannover in seiner Vita. Außerdem kennt er die Dienststelle noch aus alten Zeiten. Laut Polizeipräsident Volker Kluwe wird Wolff „die neuen Herausforderungen ebenso hervorragend meistern wie seine Amtsvorgängerin“.

Der gebürtige Seelzer fing nach dem Studium bei der Bereitschaftspolizei in Hannover an. Anschließend war er in der Landeshauptstadt unter anderem im Streifendienst sowie in den Bereichen Prävention und Organisierte Kriminalität aktiv. Von Oktober 2019 bis Juni 2020 war er zudem sogenannter Leiter Einsatz in der einstigen Polizeiinspektion West, wie das Kommissariat Limmer früher hieß. Zuletzt war Wolff ab Sommer 2020 Dezernatsleiter für Technik, Führungs- und Einsatzmittel in der Direktion.

Bis Sommer 2020 die Polizeiinspektion West: Das Komissariat Limmer an der Wunstorfer Straße. © Quelle: Kristoffer Finn (Archiv)

Polizeikommissariat Limmer: 20.000 Einsätze pro Jahr

Das Kommissariat liegt laut Polizei „inmitten eines der lebendigsten Stadtteile“. Ihm unterstellt sind die Polizeistationen Schützenplatz und Davenstedt, weshalb unter anderem neben dem Küchengarten und der Limmerstraße beispielsweise auch der Landtag, die Ministerien sowie das Neue Rathaus im Zuständigkeitsbereich liegen. Dazu kommen der Maschsee und Schützenplatz plus Fußballstadion. Somit müssen die Beamtinnen und Beamten pro Jahr rund 20.000 sogenannte Soforteinsätze absolvieren.

Und Wolffs Vorgängerin Nurhan Brune? Sie lehrt bereits seit August an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. Dort ist die Polizeioberrätin Dozentin im Bereich Einsatzmanagement mit den Schwerpunkten Fußball und Versammlungslagen. „Mit Nurhan Brune geht uns eine Führungskraft verloren, die stets einen hohen Qualitätsanspruch an die Arbeit der Polizei hatte“, sagt Kluwe. „Für uns ist ihr Abschied ein großer Verlust, aber für die Hochschule ein sehr großer Gewinn.“