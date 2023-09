﻿Tote Schildkröte in der Nordsee: Warum die TiHo nun das Tier seziert

Seltener Fund

Tierkadaver: Die Lederschildkröte, die vor Büsum in der Nordsee entdeckt worden war, wird nun von der TiHo Hannover untersucht.

Auf die Tierärztliche Hochschule (TiHo) Hannover kommt eine spannende Aufgabe zu: Die Mitarbeitenden untersuchen eine tote Lederschildkröte, die jetzt vor Büsum entdeckt wurde. Normalerweise ist das Tier nur in tropischen und polaren Gewässern unterwegs. Wie kam das Tier also in die Nordsee? Die Antwort weiß Joseph Schnitzler vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung der TiHo.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket