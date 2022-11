﻿Hannover: Timo Hinkelmann präsentiert neuen Film „Oh Father“ im Koki

Mit „Malak“ präsentierte er einen Langfilm, „Oh Father“ ist ein Kurzfilm und „People“ soll wieder als Langfilm entstehen: Timo Hinkelmann (35) präsentiert alle drei Projekte bei einem Filmabend im Koki am 18. November.

Hannover. Wenn "Oh Father" von Timo Hinkelmann (35) Kohle wäre, würde die bestimmt noch glühen, so heiß ist das Material noch – und damit ist nicht der Inhalt gemeint. Der Regisseur stellt seinen nagelneuen Kurzfilm am 18. November im Kommunalen Kino (20.15 Uhr, Eintritt: 6,50 Euro) vor, gedreht hat er ihn erst vor wenigen Tagen.

„Es ist ein moderner Western, der auch von Rassismus und Diversität handelt“, verrät der Filmemacher und verortet seinen neuesten Streich in das Genre Coming of Age. Mal abgesehen davon, dass Hinkelmann Western „total liebt“, war der Film „Nope“ von Jordan Peele (43) eine Inspiration. Wie schon bei seinem Filmdebüt „Malak“ (wird auch im Koki gezeigt) ist er wieder dabei: Lewis Asamoah (39). In dem Zehnminüter ist der kleine Bruder von Ex-Fußballprofi Gerald Asamoah (44) als Familienvater Duke zu sehen, der sich um die Pferde des weißen Ranchbesitzers kümmert, der obendrein Rassist ist.

Bei den Dreharbeiten: Timo Hinkelmann mit seinem Team. © Quelle: Timo Hinkelmann

Seit den Dreharbeiten zu „Malak“ verbindet Hinkelmann und Asamoah eine Freundschaft. „Wir können die Arbeit und Privates gut trennen“, sagt der Regisseur lachend. Drei Tage war die Crew in Hannover (Kiosk Celler Straße, Schwarzer Bär, Roadhouse) zu Gange, außerdem diente ein Reiterhof in Bienrode (gehört zu Braunschweig) als Kulisse.

Und während der 35-Jährige nur Menschen und deren Emotionen im Fokus hat, muss er sich hin und wieder der aktuellen Frage der kulturellen Aneignung stellen. „Ich sehe keine Hautfarben“, sagt er. „Wäre Quentin Tarantino das vorgehalten worden, gäbe es heute Filme wie ,Pulp Fiction’ und ,Django Unchained’ gar nicht.“ Eine Sichtweise, die an dem Filmabend im Koki bestimmt auch diskutiert wird.

Hinkelmann geht es darum, die Geschichte von Menschen zu erzählen, „die aus dem Hier und Jetzt rauswollen.“ Auch er hat damit Erfahrung gemacht: Als er als UPS-Mitarbeiter am Fließband Pakete sortierte, „habe ich mich immer wieder gefragt, was ich da eigentlich mache“. Der Rest ist Geschichte. Stoff für einen neuen Langfilm hat Hinkelmann längst parat. „People“ soll er heißen und drei unterschiedliche Geschichten von Menschen – Sonny, Mila und Jamal – erzählen. Was sie eint: Sie leben alle im selben Wohnblock und wollen aus ihrem derzeitigen Leben ausbrechen.

Was es für die filmische Umsetzung braucht, ist Geld, damit ein externer Produzent an Bord geholt werden kann, der sich um alles außer Regie und Drehbuch kümmert. Die Nordmedia schätzt den Förderbedarf auf eine Million Euro. „Wenn ich für ,Malak’ 700 Euro benötigt habe, geht das sicher auch mit weniger“, so Hinkelmann, der unbedingt mehr aus Hannover als Filmstadt machen möchte, mit einem Augenzwinkern. Er sieht voraus: „Es wird eine Mischung aus Finanzierung und Guerillakampf. Anders geht es nicht. Aber ich habe keine Angst davor.“