300-jähriges Gastro-Jubiläum

Top-Köche verwandeln Gasthaus Müller in Göxe in Gourmettempel

Es ist das Gastro-Event des Sommers: Das Gasthaus Müller hat am 16. Juli zur Küchenschlacht in die Region Hannover gebeten. Wir haben zur Jubiläumsausgabe anlässlich des 300-jährigen Bestehens des Gasthauses in Göxe (Barsinghausen) vorbeigeschaut.