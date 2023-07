Eurojackpot: Tipper aus der Region Hannover räumt mehr als 700.000 Euro ab

Hannover

Unfall auf dem Schützenplatz: Fahrer war leicht alkoholisiert

Am Samstag ist ein Ford Mustang bei der „Street Mag Show“ in eine Menschengruppe gefahren. Bei dem Unfall auf dem Schützenplatz in Hannover wurden fünf Menschen teils schwer verletzt. Der Fahrer des Fords war nach Polizeiangaben offenbar leicht alkoholisiert.