﻿Abba-Show, Christmas Garden und Tannenbaumweitwurf: Das ist vom 2. bis 8. Januar in Hannover los!

Hannover. Frohes neues Jahr: Wir haben ein paar Tipps, wie Sie die erste Woche im Jahr 2023 gestalten können. Corona verliert zunehmend an Bedeutung – informieren Sie sich dennoch tagesaktuell über etwaige Hygienekonzepte oder Absagen der Veranstalter. Diese können sich mit Informationen gern bei der NP melden, einfach eine E-Mail an hannover@neuepresse.de schicken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Zoo bleibt es bis 15. Januar weihnachtlich

Weihnachten ist vorüber, aber das Illuminationsspektakel „Christmas Garden“ im Zoo ist immer noch da. Auf einem zwei Kilometer langen Rundweg kann man 35 Installationen betrachten, die von Soundeffekten und Musik begleitet werden. Lasershow in der Sambesi-Landschaft, ein Fluss der Träume und sprechende Bäume: Geöffnet ist der „Christmas Garden“ bis zum 15. Januar täglich von 17 bis 22 Uhr.

Die glitzernden und leuchtenden Stationen auf dem Gelände tragen stimmungsvolle Namen wie Sternenrausch, Magische Pforte, Die Macht der Liebe, Tanz der Sterne, Friedensbringer aus der Prärie oder Glühwürmchenbaum. Die Veranstalter empfehlen eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, da nur eine begrenzte Anzahl gebührenpflichtiger Parkplätze zur Verfügung stehen. Flextickets kosten 29,50 Euro, wer online ein bestimmtes Zeitfenster bucht, zahlt weniger. Alle Infos finden Sie hier.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Abba-Tribute im Theater am Aegi

Nah am Original: Die Formation Björn Identity. © Quelle: Björn Identity

Der Klang der Stimmen, die legendären Choreografien, die ikonischen, schillernden Outfits im 70er-Jahre-Stil: The Björn Identity bringen alles mit, was ein echtes Abba-Tribute braucht. Am Montag, 2. Januar, treten die Sängerinnen und Musiker im Theater am Aegi auf, los geht die Show um 20 Uhr. Fans können sich auf alle großen Hit der berühmten Schweden freuen – von Mamma Mia, über SOS bis Dancing Queen. Karten für das Konzert gibt es von 51,95 bis 71,75 Euro. Ein Auftritt, der allerbeste Laune garantiert.

Gospel der Spitzenklasse in der Markuskirche

Hier gibt es Gospel: Markuskirche an der Oskar-Winter-Straße. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Das Ensemble besteht aus Spitzensängern und -musikern: „The Original USA Singers & Band“ gilt als einer der besten Gospelchöre der Welt. Am Donnerstag, 5. Januar, tritt er um 19.30 Uhr in der Markuskirche (Oskar-Winter-Straße 7) auf. Das Programm bietet alles, was die Gospelmusik so schön macht: Emotionalität, Religiosität und richtig viel Lebensfreude. Der Eintritt zu dem Konzert mit Liveband und großer Licht- und Bühnenshow kostet 39 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Knut Richter swingt am Lindener Berge

Im Jazz-Club: Der Sänger und Gitarrist Knut Richter tritt mit seinem Swingtett auf. © Quelle: privat

Knut Richter aus Barsinghausen ist eine Instanz in Sachen Swing – das beweist er am Freitag, 6. Januar, ab 19.30 Uhr mit seinem Swingtett im Jazz-Club am Lindener Berg. Mit dabei sind Pianist Joe Dinkelbach, Urban Beyer an der Trompete und Kontrabassist Ingo Senst, der seit 15 Jahren in der Götz-Alsmann-Band spielt. An der Abendkasse kosten Karten 25, ermäßigt 15 Euro, im Vorverkauf sind sie für 20, ermäßigt 10 Euro (plus Gebühren) zu haben.

Tukur und Band bringen Rhythmus in die Stadt

Rhythmus in Dosen: Ulrich Tukur (2. von rechts) und die Rhythm Boys. © Quelle: Elena Zaucke

Sie präsentieren „Rhythmus in Dosen“: So haben Ulrich Tukur & die Rhythmus-Boys ihr Programm genannt, das sie am Mittwoch, 4. Januar, und Donnerstag, 5. Januar, im Theater am Aegi aufführen (Beginn: 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr). Der Schauspieler (der im „Tatort“ als Felix Murot ermittelt) und seine musikalischen Begleiter spielen beliebte Stücke wie „In the Mood“, „Opus One“, „Sie will nicht Blumen und nicht Schokolade“ oder „Am Steinhuder Meer“. Karten für die Konzerte kosten jeweils 53,25 bis 64,25 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im GOP geht es um Veränderungen

Gutes Gleichgewicht: Szene aus dem GOP-Wintervariete „Changes“. © Quelle: Tobias Wölki

Bis zum 22. Januar gibt es große Unterhaltung im Wintervarieté des GOP: "Changes" heißt die Show mit Livemusik, Schauspiel, Comedy, Akrobatik und Rollschuh-Kunststücken in der Orangerie Herrenhausen. Die kanadische Kompanie Machine de Cirque präsentiert ein poetisches Stück vor der Kulisse einer verlassenen Tankstelle. Hier geht es um die Vergangenheit, die Zukunft und um Veränderungen – "Changes" eben. Mittwoch bis Freitag ab 20 Uhr, Sonnabend 17 und 20 Uhr, Sonntag 14 und 17 Uhr. Tickets gibt es ab 39 Euro. Lesen Sie hier, was das GOP für 2023 plant.

Komödie im Neuen Theater

Oma wird verkauft: ein Stück mit Thomas Gerber (links) und Kristof Stößel. © Quelle: Oliver Vosshage

Bis zum 4. Februar ist Florian Battermanns Komödie "Oma wird verkauft" im Neuen Theater zu sehen. Darin läuft das Beerdigungsinstitut von Manfred Kummer und seinem Sohn Karsten nur mäßig – deshalb muss die zänkische Oma Edith immer wieder mit ihrer Rente aushelfen. Dumm nur, dass die alte Dame eines Morgens unverhofft entschläft ... Das Stück zwischen "Charley's Tante" und "Mrs. Doubtfire" läuft Dienstag bis Sonnabend ab 19.30 Uhr, Sonnabend und Sonntag ab 16 Uhr. Eintritt kostet 22,90 bis 34,90 Euro. Die Kritik zum Stück lesen Sie hier.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer wirft den Tannenbaum am weitesten?

Ein Flieg, Bäumchen, flieg: Im Bei Chez Heinz wird ein Baumweitwurf-Wettbewerb veranstaltet. © Quelle: Julian Stratenschulte

Sie wollen den Weltrekord (25 Meter) knacken: Die Macher des Clubs Bei Chéz Heinz (Liepmannstraße 7b) laden am Sonntag, 8. Januar, zum großen Tannenbaumweitwurf! Los geht es um 14 Uhr mit der Anmeldung, um 15 Uhr treten die „Lütten“ an, um 15.30 Uhr Teilnehmende aus der Kategorie „Schwach“ um 16 Uhr die aus der Gruppe „Stark“ an. Um 17 Uhr ist Preisverleihung. Und: Niemand muss einen Baum mitbringen – die stellt der Club. Dazu gibt es Glühwein und Feuerschalen. Der Eintritt ist frei.

Vom Treiben am Hof und der Geschichte des Biers

In der Altstadt: Nachtwächter Melchior kennt viele Geschichten. © Quelle: Stattreisen

Er führt durch die dunklen Gassen der Stadt: Bei dem Verein Stattreisen ist Nachtwächter Melchior eine Institution. Sein eineinhalbstündiger Rundgang führt am Donnerstag, 5. Januar, um 20 Uhr vom Beginenturm durch die Altstadt und endet am Ballhof. Dabei erzählt Melchior von Henkersschicksalen, Mörderbanden und den alltäglichen Mühen der Nachtwächterzunft. Auch über das Treiben am Hofe und die Geschichte des Bieres weiß der Nachtwächter Bescheid. Tipp: Gruppen können sich für die Tour "Von Henkern, Macht und Hellebarden" auch einen Wunschtermin buchen (bis 10 Personen für 150 Euro). Die reguläre Tour kostet 15 Euro pro Person. Mehr Infos unter Telefon 0511/1694166 und hier.