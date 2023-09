﻿Hannover: TK Maxx verkauft Pulli aus der Polizei-Asservatenkammer

Hannover. Schwarze Hoodies im Sortiment von TK Maxx in Hannover sind keine Seltenheit. Doch dieses Exemplar der Marke Diesel fällt aus der Reihe: Am Kapuzenpullover baumelte noch das Etikett der Polizei-Asservatenkammer. Der Hoodie ist ein Beweisstück in einem Ermittlungsfall. Ein Video des rätselhaften Anhängers kursierte bei Tiktok.

Ein User stellte den Clip mit dem Zusatz „TK Maxx verkauft einfach Zeug aus der Asservatenkammer von der Polizei“ online. Laut Etikett war der Hoodie Beweisstück bei einem bandenmäßigen Diebstahl, erbeutet am 1. Dezember 2022 im TK Maxx. Fundort: am selben Tag in einem blauen Koffer. Auch der Name der Kommissarin, die das Asservat sicherte, ist zu lesen. Bei Tiktok ist das Video inzwischen wieder gelöscht – womöglich hat die Polizei interveniert.

Hoodie offenbar einfach wieder aufgehängt

Auf Anfrage teilt die Behörde mit, der Hoodie sei im Verlauf der Ermittlungen an TK Maxx zurückgegeben worden. Etiketten der Asservatenkammer würden aber vorab „grundsätzlich durch die Polizei entfernt“, sagt Sprecher Michael Bertram. Warum dies beim Pulli nicht der Fall war, „wird derzeit noch intern aufbereitet“.

Bei TK Maxx fand offenbar auch keine genauere Kontrolle vor dem Wiederaufhängen statt. Das Unternehmen will sich zum Vorgang nicht äußern.

