﻿Tödliche Schüsse in Hannover: Reihe von Bluttaten geht weiter

Die tödlichen Schüsse auf einen 34-Jährigen an der Stadtbahnhaltestelle Fiedelerstraße sind der Höhepunkt einer Serie von Bluttaten, die Hannover in den vergangenen Monaten beschäftigt hat. Doch gibt es in der Landeshauptstadt wirklich eine Zunahme an Tötungsdelikten?

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket