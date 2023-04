﻿Mutmaßlicher Chef von Hannovers Kokain-Bande ist wieder frei

Hannover. Andres Caballero C., einer der mutmaßlichen Chefs der Hannoveraner Drogenbande, ist in Spanien gegen Kaution aus der Haft entlassen worden. Das bestätigt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover auf Anfrage. Auf weitere Informationen auf dem Amtswege wartet man in Hannover nach Angaben des Sprechers aber noch. Der Hintergrund der Freilassung ist also unklar.

Zahlreiche Beschuldigte, wie C. größtenteils aus der Region Hannover, stehen im Verdacht, seit 2017 rund 23 Tonnen Kokain aus Lateinamerika nach Europa geschmuggelt und verkauft zu haben. Anfang 2021 stellten Zollbeamte im Hamburger Hafen 16 Tonnen sicher, der damals größte von der Polizei aufgedeckte Drogendeal Europas. Die Ermittlerinnen und Ermittler hatten zuvor die als vermeintlich sicher geltende verschlüsselte Kommunikation „Sky ECC“ der Kriminellen geknackt.

Köpfe der Bande auf freiem Fuß

Razzien folgten – und die Spur führte nach Hannover. Einige der Mitglieder wurden bereits zu langen Haftstrafen verurteilt, so beispielsweise ein Spediteur, der die Ware weiter nach Holland transportieren sollte. Das Landgericht Hannover verurteilte ihn im März zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren und sechs Monaten. Sein Anwalt kündigte an, Rechtsmittel einzulegen.

Doch einige der mutmaßlichen Köpfe der Bande sind wieder auf freiem Fuß. Als zweiter Chef des hannoverschen Kokain-Rings gilt Kontantinos S., er floh 2020 nach Dubai. Später wurde er bei einer großen Aktion festgenommen, gegen Kaution aber offenbar wieder freigelassen. „Er soll sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufhalten, aber gesichert ist diese Erkenntnis nicht“, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Auch in diesem Fall warte man auf offizielle Informationen.

Mutmaßlicher Drogenboss längst kein Unbekannter

Der Laatzener C. war der deutschen Justiz ohnehin kein Unbekannter: Bereits 2006 wurde er wegen Drogenhandels verurteilt, dann erneut 2016. Damals erhielt er eine Freiheitsstrafe von mehr als neun Jahren. Er kam aber wegen einer festgestellten Drogensucht in den Maßregelvollzug, nach überstandener Therapie kam er 2020 wieder auf freien Fuß.