﻿Hannovers Trammplatz soll umbenannt werden: Wie braun war Heinrich Tramm?

Hannover. Der Satz gehört zu meistzitierten der Stadtgeschichte: „Alles bar bezahlt, Majestät!“ Mit diesen selbstbewussten Worten, so will es die Legende, soll Stadtdirektor Heinrich Tramm anno 1913 Kaiser Wilhelm II. empfangen haben, als dieser zur feierlichen Eröffnung des Neuen Rathauses in die Stadt kam.

Auch wenn der großspurige Spruch so vermutlich nie gefallen ist, spiegelt sich in ihm viel vom damaligen Selbstverständnis der Stadt – und vom Selbstverständnis Heinrich Tramms. Der Platz vor dem prestigeträchtigen Neuen Rathaus wurde 1917 nach ihm benannt; wohlgemerkt nicht nur zu seinen Lebzeiten, sondern sogar noch während seiner Amtszeit.

Autokratisches Stadtoberhaupt: Heinrich Tramm auf einer Aufnahme nach 1901. © Quelle: Historisches Museum Hannover

Jetzt soll der Trammplatz in „Platz der Menschenrechte“ umbenannt werden. Petra Köster, SPD-Fraktionschefin im zuständigen Bezirksrat Mitte, nennt Tramm einen „Wegbereiter des Nationalsozialismus“. Wer war der Mann, der von 1891 an Hannovers Verwaltung führte, bis ihn die Revolution am Ende des Ersten Weltkriegs 1918 von seinem Posten fegte?

„Viel für Hannover getan“

„In seiner langen Amtszeit erlebte Hannover wirtschaftlich und kulturell eine Phase des Aufschwungs“, sagt die Historikerin Ines Katenhusen, die sich intensiv mit Tramm beschäftigt hat. Sie wirbt für eine abwägende Betrachtung des nationalliberalen Politikers: „Ihn pauschal als ,Wegbereiter des Nationalsozialismus‘ zu bezeichnen, ist zu undifferenziert.“

„Eine Phase wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwungs“: Historikerin Ines Katenhusen plädiert für eine differenzierte Betrachtung Tramms. © Quelle: Privat

Tatsächlich erlebte Hannover unter Tramm einen Boom, der sich auch im Bau des monumentalen Rathauses niederschlug. Die Stadt wuchs rapide; von 1890 bis zum Ersten Weltkrieg verdoppelte sich ihre Einwohnerzahl auf rund 325.000; etwa zwei Drittel der Bevölkerung waren jünger als 30 Jahre. In Hannover gab reichsweit es das größte Straßenbahnnetz nach Berlin. Die Wirtschaft florierte. Unter der Ägide des gelernten Juristen Tramm, der 1916 die Ehrenbürgerwürde Hannovers erhielt, wurden auch die Markthalle, das heutige Nordstadtkrankenhaus und die Stadthalle erbaut.

Die Grabstätte: Heinrich Tramm starb 1932 und bekam ein Ehrengrab auf dem Engesohder Friedhof. © Quelle: Steffi Biester (Archiv)

„Tramm hat viel für die Stadt getan“, sagt Historikerin Katenhusen. Doch zugleich sei er auch ein typisch patriarchalisches Stadtoberhaupt der wilhelminischen Zeit gewesen; ein autokratischer Macher, der ganz selbstverständlich davon ausging, dass an der Spitze einer Stadtverwaltung ein starker Mann stehen müsse. Einer wie er selbst eben.

Ein radikaler Sozialistenfresser

Die Arbeiterbewegung beäugte er mit tiefem Misstrauen. „Er galt als erbitterter Feind der Sozialdemokratie und als ,radikaler Sozialistenfresser‘“, sagt Katenhusen. Außerdem befürwortete Tramm, ein Vertrauter des rassistischen Schlächters Carl Peters, die kolonialistische Expansion.

Mai 1925: Heinrich Tramm (r.) mit Paul von Hindenburg und anderen Honoratioren jener Zeit auf dem Rennplatz. © Quelle: Historisches Museum Hannover

Im Jahr 1890 zählte er zu den Mitbegründern des völkisch-nationalistischen „Alldeutschen Verbandes“. Und im Ersten Weltkrieg stand er im Lager der scharfen Nationalisten, die bis zum Schluss auf einen „Siegfrieden“ aus waren. Tramm sorgte auch dafür, dass der vermeintliche Kriegsheld Paul von Hindenburg in einer Villa in der heutigen Bristoler Straße lebenslanges Wohnrecht bekam.

Ein Antisemit war Tramm indes nicht: Er pflegte intensive Kontakte zu kunstliebenden jüdischen Industriellen und war selbst mit der ungarisch-jüdischen Sängerin Olga Polna verheiratet. „Und doch er hat sich in den letzten Jahren seines Lebens in Richtung des Nationalsozialismus entwickelt“, sagt Historikerin Katenhusen.

Hitler würdigte Tramm

Im Herbst 1931, ein halbes Jahr vor seinem Tod, nahm Tramm an einem Treffen der Harzburger Front teil, einem Bündnis von Nationalisten und Nationalsozialisten. Er wurde auch Hitler vorgestellt, der ihn einen „großen Sohn Hannovers“ nannte. Es zählt zu den bitteren Wendungen der Geschichte, dass Tramms Sohn Oskar später von den Nazis als „Zersetzungspropagandist“ hingerichtet wurde – er hatte sich 1942 in einem Lokal zwei Frauen gegenüber abfällig über Hitler geäußert.

„Man sollte Tramm nicht mit einem Platz würdigen“: Historiker Gerhard Schneider sieht Heinrich Tramm kritisch. © Quelle: Simon Benne

Ist Tramm als Namenspatron des Platzes vor dem Neuen Rathaus nun also nicht mehr tragbar? Wird sein Name – ähnlich wie der Hindenburgs – vom Stadtplan verschwinden? Inwiefern lassen sich Verdienste gegen Verfehlungen aufwiegen? War Tramm so sehr ein Kind seiner Zeit, dass sich dadurch Äußerungen und Taten relativieren, die heute eindeutig als untragbar eingeordnet werden? Der Fall rührt an sehr grundsätzliche Fragen.

„Man sollte Tramm nicht mit einem Platz würdigen“, befindet der Geschichtsprofessor Gerhard Schneider. Er erinnert daran, dass Tramm beispielsweise im Ersten Weltkrieg vorschlug, angesichts der Versorgungsengpässe die Zivilbevölkerung aus besetzten Ländern als „überflüssige Mitesser“ ins feindliche Ausland zu deportieren. „Ein klarer Völkerrechtsbruch“, sagt Schneider.

Historikerin Ines Katenhusen hingegen befürchtet, dass mit Umbenennungen von Orten wie dem Trammplatz auch die Erinnerung an die Vergangenheit verloren gehen könnte. Für Hannovers Historie habe Tramm eine prägende Rolle gespielt: „Er steht für Jahrzehnte der Geschichte, in denen die Stadt wurde, was sie heute ist.“

