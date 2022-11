Unfall in Hannover: Transporter-Fahrer verletzt Fußgängerin und fährt weiter

Mittellandkanal: Holzbrücke am Yachthafen ist bis 9. Dezember gesperrt

Radfahrer und Fußgänger müssen derzeit am Mittellandkanal zwischen dem Großen Kolonnenweg in Vahrenwald und dem Yachthafen Hannover mit einer Behinderung rechnen. Die Holzbrücke an der Werftstraße wird instandgesetzt.