﻿Tafel-Gründerin Rosenmarie Wallbrecht gestorben

Hannover

In einem Zug hat die Bundespolizei am Hauptbahnhof Hannover am frühen Dienstagmorgen eine täuschend echt aussehende Handgranatenattrappe gefunden – die sich aber als Powerbank entpuppte. Polizisten sperrten die Gleise teilweise ab. Die Besitzerin der Powerbank konnte in Hamburg aufgegriffen werden – ihr droht eine Freiheitsstrafe.