Hannover Triathlon am Maschsee: Polizei rechnet am Wochenende mit Verkehrsbehinderungen

Hannover. Schwimmen, Radfahren und Laufen: Rund 2000 Sportlerinnen und Sportler werden am Sonnabend, 2. September und Sonntag, 3. September, zum Maschsee-Triathlon in Hannover erwartet. Die Polizei rechnet in der hannoverschen Südstadt mit Verkehrsbeeinträchtigungen und rät dazu, auf nicht unbedingt notwendige Fahrten mit dem Auto zu verzichten.

Der Großteil des Sportspektakels wird sich zwischen Strandbad an der Südseite des Maschsees und Rudolf-von-Bennigsen-Ufer abspielen. Insbesondere am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer ist deshalb mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Die Beamten appellieren an die Bevölkerung, für die An- und Abreise auf öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad auszuweichen.

Diese Bereiche werden gesperrt:

Rudolf-von-Bennigsen-Ufer/Riepestraße

Rudolf-von-Bennigsen-Ufer/Altenbeekener Damm

Rudolf-von-Bennigsen-Ufer/Geibelstraße

Rudolf-von-Bennigsen-Ufer/Kurt-Schwitters-Platz

Friedrichswall/Willy-Brandt-Allee

Friedrichswall/Culemannstraße

