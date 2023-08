﻿Junge Mutter aus Hannover versteckte ihren Säugling im Koffer

Hannover. Dieser Kriminalfall erschüttert vor allem junge Mütter. Die Außergewöhnlichkeit dieses Verbrechens geht bundesweit durch die Medien. Am 26. September 2016 bringt Laura S., damals 22 alt, ihre Tochter in Hannover zur Welt. Es ist eine heimliche Geburt. Sie legt das Baby in einer Abstellkammer in einen Koffer und versorgt es völlig unzureichend. Der Freund von Laura S. und Kindsvater entdeckt das Baby und alarmiert die Polizei. Die Beamten finden den Säugling auf dem Skelett des ersten Kindes der Angeklagten.

Die junge Frau wurde am 2. März 2017 vor dem Landgericht Hannover wegen versuchten Totschlags zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Für Richter Wolfgang Rosenbusch war der Fall klar: Laura S. wollte ihr Baby töten. „Wir gehen davon aus, dass Sie wussten, dass es sterben würde“, sagte der Vorsitzende der Großen Strafkammer des Landgerichts Hannover zu der Frau. Damit gingen die Richter über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinaus.

Baby ungesäubert samt Plazenta eingewickelt

Die Angeklagte hatte beteuert, keine Tötungsabsicht gehabt zu haben. „Ich habe dem Baby nie etwas Böses tun wollen und es von Anfang an geliebt“, sagte Laura S. in ihrem Schlusswort vor der Urteilsverkündung. Das nach vier Tagen aus dem Koffer befreite Mädchen lebt heute bei Pflegeeltern. Warum sie das Baby nicht einmal gesäubert hatte, sondern samt Körpersäften und Plazenta in eine Badematte wickelte und im Koffer versteckte, konnte Laura S. nicht erklären.

Dem psychiatrischen Gutachter zufolge ist die junge Frau nicht seelisch krank, hat aber Schwierigkeiten, Konflikte auszutragen. Die Schwangerschaft verheimlicht sie vor ihrem damals 19-jährigen Freund, der noch keine Kinder will.

Kindsvater hielt zu der Angeklagten

An den Tagen nach der nächtlichen Geburt im Badezimmer geht sie frühmorgens zur Berufsschule oder zu ihrer Ausbildungsstelle und kehrt erst am Nachmittag zurück. Der Freund, der in der gemeinsamen Wohnung krank auf dem Sofa liegt, hört das wimmernde Baby am Vormittag des vierten Tages, öffnet in Panik mit einem Besenstiel den Koffer in der Abstellkammer und alarmiert die Polizei. Während der Ermittlungen und im Prozess hält der junge Mann zu seiner Freundin. Mit seiner Aussage belastet er aber unfreiwillig die Kindsmutter.

Im Fall des Babyskeletts wurden die Ermittlungen eingestellt, weil nicht mehr zu klären war, ob das erste Kind von Laura S. im Januar 2015 lebend oder tot zur Welt kam. Das Gericht geht aber davon aus, dass es eine Totgeburt war, wie Laura S. dem Psychiater anvertraute. Im Fall ihres zweiten Babys sagte die junge Frau am ersten Verhandlungstag umfassend aus und zeigte Reue, bestritt aber einen Tötungsvorsatz. Die Anwälte, die lediglich eine Bewährungsstrafe gefordert hatten, legten Rechtsmittel gegen das Urteil ein. Die Indizien seien einseitig zum Nachteil der Angeklagten gewürdigt worden, sagte Rechtsanwalt Matthias Waldraff.

Mutter wollte das Baby nur ruhigstellen

Laura S. schaut zwischendurch immer wieder nach dem Mädchen und stillt es vermutlich auch. Für Richter Rosenbusch widersprach das nicht dem Tötungsvorsatz. Das Stillen habe dem Zweck gedient, das Baby ruhig zu stellen, damit der Freund nicht durch ein schreiendes Kind aufmerksam werde, sagte der Richter. Einen Tag vor der Entdeckung des Babys informiert sich Laura S. zudem im Internet zum Thema Abstillen.

Von einem minderschweren Fall könne keine Rede sein, sagte Richter Rosenbusch an Laura S. „Das Opfer, Ihre Tochter, ist das denkbar schwächste Wesen, was man sich vorstellen kann. Es hatte niemanden außer Ihnen.“

Kindstötungen: Laut Studie oft sofort nach der Geburt

Dass eine Frau ihr Baby direkt nach der Geburt töten will, ist kein Einzelfall. Das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen untersuchte in einer Studie Tötungsdelikte an unter sechsjährigen Kindern und analysierte dafür Strafakten aus der Zeit von 1997 bis 2006. Die größte Gruppe – 199 von 535 Opfern – waren unmittelbar nach der Geburt von ihren Müttern getötete Babys. In nur 10 bis 15 Prozent der Fälle seien die Täterinnen tatsächlich psychisch krank, sagt der Psychiater Michael Soyka. „In vielen dieser Familien liegt eine große Sprachlosigkeit vor.“

Das Urteil der Schwurgerichtskammer hielt der rechtlichen Überprüfung vor dem Bundesgerichtshof stand. Aber die juristische Aufarbeitung des äußerst ungewöhnlichen Kriminalfalls war damit noch nicht abgeschlossen. Die Tochter der Angeklagten verklagte ihre Mutter vor dem Landgericht Hannover auf Schadensersatz. Mit Erfolg: Die Mutter muss für alle künftigen – vor allem gesundheitlichen – Schäden des Kindes, das am Tag des zivilrechtlichen Urteils zwei Jahre und vier Monate alt war, aufkommen. Das gilt für alle Folgen, die aus dem Verbrechen an Luisa entstehen werden.

Das Mädchen habe die widrigen Umstände seiner Geburt bislang gut verkraftet, sagte die Anwältin der Pflegeeltern. Das Jugendamt der Stadt Hannover hat die Klage angestrengt, um die Haftung der Mutter für alle „materiellen und immateriellen Schäden“ des Kindes zu sichern. In erster Linie diente die Klage dazu, die Verjährung von Ansprüchen zu verhindern.

