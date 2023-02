Räuber überfallen Friseursalon in Hannover-Anderten

Politisch motivierter Brandanschlag? Pkw auf Siemens-Gelände in Laatzen geht in Flammen auf

Ein Pkw ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf dem Siemens-Gelände in Laatzen in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Nun gibt es ein Bekennerschreiben.