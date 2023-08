Überfall auf eine Tankstelle in der List: Unbekannter flüchtet mit der Beute

Hannover. Ein unbekannter Täter hat am frühen Sonntagmorgen, 27. August, eine Tankstelle an der Podbielskistraße in der List überfallen. Er bedrohte dabei einen Angestellten der Tankstelle mit einer Waffe. Mit dem erbeuteten Bargeld flüchtete der Mann in bisher unbekannte Richtung. Die Polizei konnte den Unbekannten trotz einer sofortigen Fahndung nicht finden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover stürmte der maskierte Täter gegen 5.50 Uhr in die Tankstelle an der Kreuzung Spitzwegstraße. Nachdem er einen 45-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe dazu aufforderte, die Kasse zu öffnen, entnahm er das Bargeld und flüchtete zu Fuß. Der Mitarbeiter blieb unverletzt.

Polizei setzt zur Fahndung einen Hubschrauber ein

Der Angestellte rief sofort die Polizei, die eine Fahndung im direkten Umfeld der Tankstelle einleitete. „Aus der Luft wurde die Suche von einem Polizeihubschrauber unterstützt“, sagte Natalia Shapovalova von der Polizeidirektion Hannover. Die Suche nach dem Täter brachte keinen Erfolg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei dem Unbekannten handelt es sich laut Polizei um einen etwa 1,85 Meter großen und schlanken Mann. Er trug eine schwarze Jacke, die im Brust- und Rückenbereich gesteppt war. Außerdem war er mit einer schwarzen Jogginghose mit weißen Applikationen und weißen Sneakern bekleidet. Der Täter trug eine schwarze Sturmhaube und schwarze dicke Handschuhe mit hellen Applikationen.

Die Polizei ermittelt wegen Raubes. Zeugen können sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109-5555 melden.

HAZ