Grünes Licht für Üstra-Betriebshof in Lahe

Platz für die Üstra: Auf dem freien Grundstück in Lahe an der Kirchhorster Straße entsteht ein Straßenbahn-Depot. Der Wirtschaftsausschuss hat den Plänen zugestimmt.

Für die Umsetzung der beschlossenen Verkehrswende schafft die Üstra in den nächsten Jahren neue Stadtbahnen an und braucht dafür Unterstellmöglichkeiten. Fündig geworden ist sie in Lahe, der Wirtschaftsausschuss hat dem Grundstücksverkauf am Freitag zugestimmt.