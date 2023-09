Hannover: Üstra-Linie 6 fährt nach Unfall wieder zum Nordhafen

Gewitter

Heftige Regenfälle in Hannover: Pegel der Leine steigt kräftig an

Die Regenmengen durch die Gewitter am Dienstag und in der Nacht zu Mittwoch in der Region Hannover suchen sich ihren Weg. Das lässt seit Stunden die Pegelstände der Leine massiv ansteigen – um teils fast 30 Zentimeter. Probleme bereitet die Messstation in Herrenhausen.