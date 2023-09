Hannover: Üstra-Linie 6 nach Unfall in Vinnhorst unterbrochen

Kostenfrei bis 13:00 Uhr lesen

Feuerwehreinsatz

Brand an Gartenlaube in Sehnde droht auf Dachstuhl überzuspringen

In der Nacht zum Mittwoch, 13. September, ist in der Kleingartenkolonie an der Chausseestraße in Sehnde ein Verschlag an einer Gartenlaube in Flammen aufgegangen. Das Feuer drohte auf den Dachstuhl überzuspringen, die Einsatzkräfte bargen zudem zwei Gasflaschen.