﻿Hannover: Stadtbahnen der Üstra-Linien 3, 7 und 9 von Oberleitungsschaden betroffen

Beim Entladen: Ein Lkw touchierte am Donnerstagmorgen mit seinem Kranaufbau die Halterung der Üstra-Oberleitung.

Ein Oberleitungsschaden an der Podbielskistraße hat den Berufsverkehr in Hannover am Donnerstagmorgen empfindlich gestört. Die Üstra-Linien 3, 7 und 9 konnten zeitweise nicht alle Haltestellen anfahren, verkehren mittlerweile zwar wieder regulär – aber mit großer Verspätung.

