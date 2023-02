﻿Jugendliche sprengen Ticketautomaten in Bemerode

Jugendliche haben in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag einen Fahrkartenautomaten der Üstra in Hannover-Bemerode gesprengt. Damit handelt es sich bereits um die dritte Automatensprengung innerhalb weniger Tage.

Hannover. Erneut haben Unbekannte einen Fahrkartenautomaten der Üstra gesprengt. Dieses Mal hatten es die Täter auf ein Gerät an der Haltestelle Krügerskamp in Bemerode abgesehen. Es handelt sich damit um die dritte Automatensprengung innerhalb nur einer Woche in der Region Hannover.

Der Fahrkartenautomat wurde nach Angaben von Natalia Shapovalova von der Polizeidirektion Hannover am Sonntag gegen 1.10 Uhr gesprengt. Wie genau die Täter vorgingen, ist noch unklar. „Eine Zeugin nahm Vibrationen an ihrem Fenster wahr und sah draußen eine Rauchwolke aufsteigen“, sagt die Sprecherin. „Zudem beobachtete sie zwei Jugendliche, die den Tatort fluchtartig in Richtung Weinkampswende verließen.“

Hoher Schaden am Automaten

Der Kriminaldauerdienst Hannover sperrte den Tatort ab und sicherte Spuren. Das Bargeld aus dem Automaten wurde nicht gestohlen. Trotzdem entstand ein hoher Schaden an dem Gerät. Die Polizei schätzt die Höhe auf mindestens 10.000 Euro.

Weitere Automatensprengung: Erst am Donnerstag hatten Unbekannte ein Gerät an der Ehrhartstraße in Davenstedt gesprengt.

Damit setzt sich die Serie von Automatensprengungen fort. Seit Dezember gibt es immer wieder Attacken auf die Ticketautomaten. Allein in der vergangenen Woche wurden drei Automaten gesprengt. Neben dem in Bemerode, hatten drei Täter am Donnerstag einen Automaten in Hannover-Davenstedt gesprengt, am Freitag hatten es Unbekannte auf ein Gerät in Garbsen abgesehen. In beiden Fällen konnten die Täter unerkannt entkommen.

So sollen die Täter aussehen

Für die Sprengung an der Haltestelle Krügerskamp liegt jedoch eine Beschreibung vor: Die Täter sollen männlich, etwa 16 bis 18 Jahre alt und ungefähr 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß und schlank sein. Sie trugen bei der Tat dunkle Kleidung.

Die Polizei ermittelt wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und bittet weitere Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 1095555 zu melden.