﻿Üstra und Regiobus fahren ab 2025 unter einem Dach

Hannover. Die Region Hannover will ihre beiden Nahverkehrsbetriebe Üstra und Regiobus noch enger verzahnen. Zum 1. Januar 2025 ist ein Gemeinschaftsbetrieb geplant, unter dem die beiden Unternehmen dann geführt werden – Üstra und Regiobus bleiben dabei rechtlich eigenständig, in verschiedenen Bereichen wird die Zusammenarbeit aber verstärkt. Mit dem Zusammenlegen von Geschäftsbereichen erhofft sich die Region als Trägerin des öffentlichen Nahverkehrs jährliche Einsparungen von etwa 2 Millionen Euro.

Nach Angaben der Region ist geplant, dass beide Unternehmen ab 2025 dann unter der Marke „Üstra“ firmieren. Das passiert unter anderem deshalb, weil die hannoverschen Verkehrsbetriebe das größere der beiden Unternehmen sind: Bei der Üstra arbeiten 2350 Beschäftigte, bei der Regiobus 800. Für die hannoverschen Verkehrsbetriebe fahren 351 Stadtbahnen und 195 Busse, für die Regiobus 250 Fahrzeuge, überwiegend im Umland. Es handele sich aber nicht um eine Fusion, betonte Verkehrsdezernent Ulf Birger Franz. Jeder Mitarbeitende behalte seinen Job, seine Arbeitsverträge und die jeweiligen Betriebsvereinbarungen, die die Betriebsräte mit den Vorständen bei Üstra und Regiobus in der Vergangenheit ausgearbeitet hätten.

Eine Fusion von Üstra und Regiobus würde die Region Hannover rund 70 Millionen Euro kosten

Eine Fusion sei rechtlich zudem sehr kompliziert, so der Verkehrsdezernent weiter, da es sich bei Üstra (AG) und Regiobus (GmbH) um zwei verschiedene Gesellschaftsformen handele. Zudem hätten die Unternehmen unterschiedliche Tarife, nach denen die Mitarbeitenden bezahlt würden. Und schlussendlich spielen die Ausgleichszahlungen eine entscheidende Rolle, die die Üstra bei einer Fusion an die Pensionskasse der Regiobus zahlen müsste: Nach Informationen unserer Redaktion wären rund 70 Millionen Euro fällig, um die Regiobus-Mitarbeiter dort auszulösen – vor dem Hintergrund der schlechten Finanzlage der Region sei das nicht darstellbar.

Ab 2025 ein Betrieb: Regiobus-Betriesrat Rainer Weber (von links), Regiobus-Aufsichtsrat Wolfgang Toboldt, Regiobus-Vorständin Regine Oelfke, Üstra-Vorständin Elke Maria van Zadel, Üstra-Arbeitsdirektorin Denise Hain, Üstra-Aufsichtsrat Christian Bickel und Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz haben die Pläne vorgestellt. © Quelle: Christian Behrens

Für die Mitarbeitenden bei Üstra und Regiobus ändere sich durch den Gemeinschaftsbetrieb ab 2025 wenig, heißt es. Die Zusammenarbeit beschränkt sich in erster Linie auf den Abbau von Doppelstrukturen: auf ein gemeinsames Beteiligungsmanagement mit der Zusammenfassung operativer und verwaltender Aufgaben. Hierbei sind Üstra und Regiobus schon sehr weit, seit Juni 2021 haben die Unternehmen eine gemeinsame Führung. Weiter vorangetrieben werden sollen der zentrale Einkauf, die Digitalisierungsstrategie, die gemeinsamen Förderanträge und die gemeinsame Planung und der Aufbau der Lade-Infrastruktur. Auch in diesem Bereich gibt es schon eine enge Verzahnung etwa bei den E-Fahrzeugen.

Jährliche Einsparungen von rund 2 Millionen Euro im Jahr

Neu ist der „unternehmensübergreifende Einsatz von Personal“, der ab 2025 möglich sein soll. Anders formuliert: Üstra-Fahrer können im Umland Regiobus-Touren fahren und umgekehrt. Das bedeutet, dass ein Regiobus-Mitarbeiter, der vor allem die Deister-Region bedient, künftig auch für die City-Linie der Üstra eingesetzt werden kann.

Vordringlichstes Ziel der engeren Kooperation ist es, dass der Personennahverkehr in der Region Hannover dauerhaft in kommunaler Trägerschaft bleibt. Wirtschaftlich gilt die Regiobus als angeschlagen, der öffentliche Dienstleistungsauftrag öDA, den die Region Hannover an das Busunternehmen erteilt, läuft nur noch bis 2029. Seine erneute Vergabe an die Regiobus gilt aktuell nicht als gesichert. Mit den Einsparungen von jährlich 2 Millionen Euro – später sollen es mehr werden – will die Region also vor allem die Regiobus stärken. Der öDA der Üstra läuft noch bis 2038.

Das sagen die Beteiligten Üstra und Regiobus werden ab Januar 2025 als Gemeinschaftsbetrieb unterwegs sein. In vielen Geschäftsbereichen ist der Abbau von Doppelstrukturen das Ziel, um wirtschaftlicher zu sein. Ulf-Birger Franz, Regions-Verkehrsdezernent: „Die Zusammenführung von Üstra und Regiobus in einem Betrieb macht den Nahverkehr in der Region Hannover noch stärker. Wir stellen unsere Verkehrsunternehmen jetzt für die Zukunft auf, nutzen dabei die positiven Erfahrungen aus der Zusammenarbeit der vergangenen Jahre und bieten den Fahrgästen eine Leistung aus einer Hand an. Den Gemeinschaftsbetrieb zum 1. Januar 2025 starten zu lassen, ist zwar anspruchsvoll, wir wollen die Dynamik aus der Vergangenheit aber mitnehmen.“ Elke von Zadel, Vorstandsvorsitzende Üstra und Geschäftsführerin Regiobus: „Durch ein gemeinsames Management ist es bereits in den vergangenen Jahren gelungen, die Arbeit von Regiobus und Üstra systematisch zu synchronisieren. Durch zahlreiche Kooperationsprojekte konnten bereits erhebliche Synergien gehoben werden. Ein Gemeinschaftsbetrieb ist der logische, nächste Schritt, um bestens für die Zukunft gerüstet zu sein und Verkehrsleistungen aus einer Hand erbringen zu können.“ Denise Hain, Üstra-Arbeitsdirektorin und Vorständin Betrieb & Personal sowie Geschäftsführerin Regiobus: „Uns ist wichtig, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf unserer Reise zum Gemeinschaftsbetrieb mitzunehmen. Fragen, Sorgen, Ängste und Anregungen sollen immer Platz finden. Im Fokus steht, ein integriertes Verkehrsunternehmen mit effektiven und effizienten Strukturen sowie modernen Arbeitsprozessen aufzustellen. Keine Mitarbeiterin und kein Mitarbeiter soll durch den Gemeinschaftsbetrieb und alles, was dadurch noch entstehen kann, Nachteile erfahren.“ Regina Oelfke, Vorständin Finanzen und Recht der Üstra sowie Geschäftsführerin Regiobus: „Es ergeben sich vielversprechende Potenziale, beispielsweise mit Blick auf ein gemeinsames Vorgehen bei der Generierung von Fördermitteln oder perspektivisch beim Einwerben günstiger Kreditmittel. Die Dienstleistungsaufträge, die die Region Hannover sowohl mit der Üstra als auch mit der Regiobus hat, bleiben bestehen.“ Christian Bickel, Betriebsrats-und Vize-Aufsichtsratsvorsitzender der Üstra: „Uns als Betriebsrat ist es wichtig, den Prozess hin zum Gemeinschaftsbetrieb mitgestalten zu können – alles im Sinne des Co-Managements. Wir dürfen nicht das Gefühl aufkommen lassen, dass jemand abgehängt wird oder hinten runterfällt. Transparenz, Beteiligung und Mitbestimmung sind auch in diesem Prozess wesentliche Bausteine für eine erfolgreiche Umsetzung.“ Rainer Weber, Betriebsratsvorsitzender bei der Regiobus: „Für uns als Arbeitnehmervertreter ist entscheidend, dass die Zukunft der Regiobus und damit auch alle Arbeitsplätze mit der Gründung des Gemeinschaftsbetriebs langfristig gesichert sind. Wichtig ist für auch gleiche Arbeit, gleicher Lohn sowie gleiche Arbeitsbedingungen in den Häusern.“ Wolfgang Toboldt (SPD), Aufsichtsratsvorsitzender der Regiobus: „Erste Schritte zur Verbesserung sind mit dem Konzept zur Reorganisation eingeleitet. Wir arbeiten schon länger daran, die Situation bei der Regiobus zu verbessern. Der Gemeinschaftsbetrieb ist ein weiterer Schritt in diese Richtung.“

Name „Regiobus“ verschwindet voraussichtlich Anfang 2025

Es ist davon auszugehen, dass der Name „Regiobus“ mit dem Start des Gemeinschaftbetriebes dann aus der Öffentlichkeit verschwindet und beide Unternehmen dann unter einem einheitlichen Branding unter dem Namen „Üstra“ fahren. Die Aufsichtsräte von Üstra und Regiobus haben den Plänen bereits zugestimmt. Den Grundsatzbeschluss fällt die Region in ihrer Regionsversammlung am 14. November. Danach geht es an die Strukturentwicklung und an die Führungsvereinbarung, so Ulf-Birger Franz.

