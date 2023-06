Üstra-Linie 1: Haltestelle Gleidingen/Orpheusweg wird verlegt

Hannover. Aufgrund von Bauarbeiten wird die Haltestelle Gleidingen/Orpheusweg auf der Stadtbahnlinie 1 wegen Bauarbeiten in Fahrtrichtung Langenhagen rund 60 Meter zurückverlegt. Die Arbeiten beginnen am Montag, 19. Juni, um 9 Uhr.

Grund für die Haltestellenverlegung sind die vorbereitenden Leitungs-, Gleis- und Straßenbauarbeiten für den neuen Stadtbahnendpunkt Gleidingen. Der soll voraussichtlich im Sommer 2024 in Betrieb gehen.

Kein Fahrkartenautomat an Ersatzhaltestelle

An der Ersatzhaltestelle wird es keinen Fahrkartenautomaten geben. Deshalb bittet die Üstra ihre Fahrgäste, Fahrkarten in der GVH-App oder an offiziellen Verkaufsstellen wie Kiosken zu kaufen. Zudem können Tickets auch an den benachbarten Haltestellen oder beim Umsteigen an einem Fahrkartenautomaten gekauft werden.

