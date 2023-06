﻿Uhren an Stadtbahnhaltestellen gehen sechs Minuten vor – immer noch Folge des Hackerangriffs?

Hannover

Feuer beim SV Borussia in Vahrenheide: Die Feuerwehr Hannover musste am Montag ausrücken, weil die Sauna im Vereinshaus in Brand geraten war. Mit einem Wassereimer konnte ein Vereinsmitglied die Flammen in Schach in halten, ehe die Rettungskräfte eintrafen. Trotzdem entstand ein hoher Schaden.