﻿Behörden-Irrsinn: Die Hannover-Odyssee einer 18-Jährigen

Die Stadt Hannover hat kürzlich in der Messehalle 9 Platz geschaffen für 2500 Geflüchtete. Dort leben aktuell nur ein paar Hundert Schutzsuchende. Die 18 Jahre alte Anastasiia Ovcharock aus der Ukraine ist am Wochenende dennoch abgewiesen worden, weil laut dem Verteilsystem „Free“ Niedersachsen seine Quote aktuell übererfüllt hat. Nun sucht die junge Frau eine Bleibe.

Hannover. 23.000 Quadratmeter, 216 Zelte mit zusammen gut 2500 Betten: So groß ist die Erst-Unterkunft in der Messehalle 9, die die Stadt Hannover Ende November für Geflüchtete in Betrieb genommen hat. Und obwohl aktuell lediglich nur ein paar Hundert Schutzsuchende dort ihr temporäres Quartier haben, muss die 18 Jahre alte Anastasiia Ovcharock aus dem ukrainischen Odessa zusehen, wo sie bleibt. Am Wochenende wurde die Geflüchtete von der Landes-Aufnahmestelle in der Messehalle 5 abgewiesen – mit dem Verweis, dass Niedersachsen seine Aufnahmequote aktuell übererfüllt hat. Die junge Frau findet jetzt Unterschlupf bei Bekannten in Hannover, das aber nur noch bis zum 12. Dezember.

Ovcharock kam nach Hannover, weil hier in der Stadt Bekannte aus Odessa leben, die im Frühjahr mit der ersten Flüchtlingswelle in die Landeshauptstadt gekommen waren. Inzwischen sind sie in einer Wohnung untergekommen. Die ist aber zu klein, um eine weitere Person aufzunehmen, deshalb wandte sich die junge Frau an die Landes-Aufnahmestelle in der Messehalle 5. Dort habe man ihr dann zu verstehen gegeben, dass Niedersachsen aktuell keine Geflüchteten mehr aufnehme, da die Quote aktuell übererfüllt sei, sagt Lilia Moyfeevich, eine weitere Bekannte der jungen Frau.

„Free“ sorgt für eine bundesweite gerechte Verteilung

Die 18-Jährige habe die Welt nicht mehr verstanden, schließlich gebe es nur wenige Hundert Meter weiter die große und nur zu einem Drittel gefüllte Messehalle 9, so Moyfeevich weiter. Ein Sprecher des Innenministeriums erklärte am Montag auf Anfrage, dass Niedersachsen nach dem bundesweiten Verteilsystem „Free“ aktuell keine Geflüchteten mehr aufnehme, sie stattdessen an andere Bundesländer verweise, in denen Aufnahmen noch möglich seien.

Um eine gerechtere Verteilung der Geflüchteten zwischen den einzelnen Bundesländern zu ermöglichen, ist seit Anfang Mai das bundesweite Registrier- und Verteilsystem „Free“ im Einsatz. Kriegsflüchtlinge, die erstmals in Deutschland registriert werden, beziehungsweise staatliche Leistungen beantragen, werden damit automatisiert entsprechend der Quotenverteilung nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel einem Bundesland zugewiesen. Nach aktuellem Stand hat Niedersachsen seine Quote übererfüllt, deshalb wird die 18-Jährige zurzeit nicht aufgenommen. Immerhin: In der Nacht von Sonntag auf Montag durfte die Geflüchtete in der Messehalle 9 übernachten. Und musste anschließend ihre Sachen packen und gehen.

Ministerium: Privat darf die junge Frau gerne bleiben

Das Dilemma bei der Flüchtlingsaufnahme: In der Messehalle 9 ist aktuell zwar Platz für weitere Geflüchtete, aber eben nur bedingt in den Kommunen in Niedersachsen, die die Schutzsuchenden später aufnehmen und in Wohnungen unterbringen. Heißt: Hannover kann die Messehalle 9 jetzt zwar füllen, doch die nachgeordnete Zweitversorgung in den niedersächsischen Kommunen ist aktuell nicht gewährleistet. Weil dort der Platz fehlt.

Der Ministeriumssprecher betont, dass die junge Frau privat in Hannover bleiben dürfe, sie müsse sich allerdings selbstständig eine Bleibe suchen und später die Sozialleistungen beantragen. Zweite Möglichkeit: Die 18-Jährige wendet sich wieder an die Landes-Aufnahmestelle auf dem Messegelände und erkundigt sich, welches Bundesland sie nun aufnehmen könne. „Anastasiia hat hier in Hannover alte Kontakte aus der Heimat und möchte natürlich gerne bleiben“, sagt Moyfeevich. Darf sie aber wohl nicht.