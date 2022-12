﻿„Wie ein Wunder“: Ukrainische Kirchengemeinde Hannover erlebt zu Weihnachten Welle der Solidarität

Die ukrainische Kirchengemeinde St. Wolodymyr in Hannover bereitet sich auf ein besonderes Weihnachtsfest vor. Die Gläubigen erleben mitten im Krieg eine Welle der Solidarität – und wissen angesichts der vielen Hilfsangebote: Wir sind nicht allein.

Hannover. Es geht turbulent zu: In den Tagen vor Weihnachten kommen fast im Minutentakt Menschen in die ukrainische St.-Wolodymyr-Kirche in Misburg. „Heute waren schon über 100 Leute hier, die einfach nur helfen wollen“, sagt Mariya Maksymtsiv bewegt. Vor ihr stapeln sich Dutzende Pakete, gerade hat sie wieder einen Transport mit Hilfsgütern für die vom Krieg gebeutelten Menschen in der Ukraine zusammengestellt – ein ganzer Laster voll mit Lebensmitteln und warmer Kleidung, die in der Gemeinde abgegeben wurden.