﻿Wenn Musik zum Trost wird: So organisieren zwei Ukrainerinnen in Hannover Konzerte

Vor einem Jahr flüchteten Elena Bour-Moskalenko und Maria Nikonova unabhängig voneinander vor dem russischen Angriffskrieg aus der Ukraine. In Hannover fanden die beiden Pianistinnen aus Charkiw zusammen – und knüpften ein Netzwerk für geflüchtete Musikerinnen und Musiker. Mithilfe der Landesmusikakademie organisieren sie auch Konzerte in Niedersachsen.

Hannover. Die Erinnerung an den Kriegsbeginn und ihre Flucht belastet sie noch immer. „Ich wurde von einer Erschütterung wach. Dann habe ich Feuer am Fenster gesehen“, erzählt Elena Bour-Moskalenko. Es war der 24. Februar 2022 in Charkiw, Kriegsausbruch, nur etwa 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Gemeinsam mit ihren beiden Kindern flüchtete Bour-Moskalenko zunächst in ein Dorf, dann mit dem Auto über Polen nach Deutschland. „Normalerweise braucht man einen Tag, wegen des Verkehrs haben wir sieben Tage gebraucht“, erinnert sich die 42-Jährige.

Auch ihre Kollegin Maria Nikonova erinnert sich noch gut an den Ausbruch des Kriegs: „Als ich aufgewacht bin, habe ich so viel Rauch gesehen. Der Himmel war schwarz.“ Die ersten vier Nächte verbrachte sie mit ihrer Oma, bei der sie aufgewachsen ist, in einer U-Bahn-Station. Die fünfte Nacht erlebten die beiden Frauen zu Hause im Keller. „Das war sehr gefährlich. Ich habe meiner Oma gesagt, dass wir weg müssen. Also sind wir in einen Zug gestiegen“, erzählt die 21-Jährige.

Eine Komponistin verbindet

Bour-Moskalenko und Nikonova verbinden nicht nur ihre Heimatstadt und ihr derzeitiger Wohnort Hannover. Beide sind Musikerinnen, spielen Klavier, Bour-Moskalenko zudem Oboe. Beide studierten in Charkiw an der Hochschule Musik. Bour-Moskalenko und Nikonovas Mütter gingen zudem auf die gleiche Schule, auf die auch die Komponistin Marina Baranova ging. Diese zog bereits in den Neunzigerjahren nach Deutschland. Unabhängig voneinander kontaktierten Nikonova und Bour-Moskalenko die Komponistin, kamen auf diesen Weg nach Hannover und trafen sich dort wieder.

Am 24. März 2022, einen Monat nach dem Einmarsch von Wladimir Putins Truppen in die Ukraine, spielten beide gemeinsam mit Baranova bei einem Konzert in Hannover. Auch Vertreter der Landesmusikakademie waren da. „Sie haben vorgeschlagen, dass wir eine Kontaktstelle für ukrainische Musiker aufbauen können“, erzählt Nikonova. Ein Jahr später hat sie gemeinsam mit Bour-Moskalenko eine Community mit 250 professionellen Musikerinnen und Musikern aus der Ukraine mit Wohnsitz in Niedersachsen gebildet. Die meisten wohnen in Hannover, viele auch in Braunschweig oder Wolfenbüttel, Göttingen und Osnabrück.

Konzerte von Klassik bis Pop

Mithilfe dieser Community organisieren die beiden Musikerinnen Konzerte – von Klassik über Jazz bis zu Pop und in Orten über ganz Niedersachsen verteilt. Zum Beispiel in Wolfenbüttel, Bramsche, Dahlenburg, Braunschweig, Gifhorn, Einbeck, Osnabrück und natürlich in der Landeshauptstadt. Zudem wählen Bour-Moskalenko und Nikonova auf Anfragen von Veranstaltern je nach gewünschtem Stil Musiker aus, stellen Veranstaltungen für selbstständige Musiker auf die Beine und unterstützen Künstler bei ihrer Entwicklung.

Drehscheibe: Die Landesmusikakademie mit Sitz in Wolfenbüttel initiierte mithilfe von Elena Bour-Moskalenko und Maria Nikonova eine Kontaktstelle für ukrainische Musikerinnen und Musiker. © Quelle: Handout

„Es ist mein Traumjob und mein Traumteam, ich liebe die Zusammenarbeit. Es ist eine große Chance, wir lernen viele neue Leute kennen, das gibt einem immer mehr Möglichkeiten“, schwärmt Bour-Moskalenko. Zudem könne sie auf diese Weise ihrer Heimat helfen, indem sie Benefizkonzerte organisiert. Auch Nikonova ist „sehr glücklich“ mit ihrem Job. Sie hofft, ukrainischen Geflüchteten damit eine Stütze sein zu können: „Musik ist eine universelle Sprache. Wir können darin Trost finden und zusammenhalten.“

Mit Herz und Seele dabei

Ermöglicht wird dies von der Landesmusikakademie und Musikland Niedersachsen mit Unterstützung der Stiftung Niedersachsen. „Elena und Maria sind von Anfang an mit Herz und Seele dabei und versuchen wirklich alles, um den ukrainischen Musikerinnen und Musikern zu helfen“, sagt Leiterin Sina-Mareike Schulte und fügt glücklich hinzu: „Mit den beiden im Team und dank der Unterstützung der Förderer konnten wir einigen eine neue berufliche Perspektive in Deutschland aufzeigen.“

Nikonova, die ihr in der Ukraine begonnenes Musikstudium online in Deutschland abgeschlossen hat, weiß noch nicht, ob sie eines Tages in ihre Heimat zurückkehren wird. „Charkiw ist meine Seele, ich liebe diese Stadt sehr. Ich weiß aber noch nicht, ob ich zurückkehre, dort ist alles zerstört.“ Charkiw ist nach Kiew die zweitgrößte Stadt der Ukraine und seit Kriegsbeginn immer wieder Ziel russischer Angriffe. Für Nikonova ist es „sehr schwer, wenn ich Bilder oder Videos aus der Heimat sehe“.

Immerhin: Sie fühle sich in Deutschland und Hannover sehr wohl und sei glücklich, hier arbeiten zu können, betont die 21-Jährige. Sie sei zudem viel von Deutschen unterstützt worden und freue sich immer, wenn sie die Flagge ihres Heimatlandes in den Straßen sehe. Ähnlich geht es auch ihrer Kollegin Bour-Moskalenko: „Deutschland ist wie mein zweites Zuhause geworden. Ich bin sehr dankbar, dass uns die Deutschen so viel helfen.“

Unterschiede in der Ausbildung

Zwischen ihrer Heimat und ihrem neuen Zuhause erkennen die beiden allerdings einen Unterschied in Hinblick auf die musikalische Grundausbildung: In der deutschen Kultur liege „das Hauptaugenmerk auf der Förderung eines gebildeten Publikums, das in der Lage ist, die Fähigkeiten herausragender Musiker zu schätzen. In der ukrainischen Kultur hingegen geht es unmittelbar um die Förderung herausragender Interpreten“.

Mithilfe ihres neuen Jobs können die beiden nun dazu beitragen, dass die musikalische Kultur ihrer Heimat sich mit der deutschen ergänzt – und nicht verloren geht.