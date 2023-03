﻿Galerie Luise in Hannover: Umbau soll Passage wieder zum Luxustempel machen

Teil von Hannovers Passagensystem

Insgesamt umfasst das Gebäude der Galerie Luise 38.100 Quadratmeter Fläche. Die Geschäfte unter der Glaskuppel und in der Passage machen aber nur einen Teil davon aus. Zur Immobilie, die das Unternehmen Momeni 2019 erworben hat, gehören auch eine große Tiefgarage und etliche Büroetagen im Gebäude zur Joachimstraße. Sie sind bereits weitgehend modernisiert und wieder nahezu voll vermietet. Der Umbau folgt einem Entwurf des Architekturbüros Tchoban Voss aus Hamburg. Er wertet außen die Schaufensterflächen aus und schafft innen neue Flanierflächen in der ersten Etage. Die Galerie Luise soll so wieder zu einer Top-Einkaufsadresse in Hannover werden. Sie ist Teil eines innerstädtischen Passagensystems. Sie ermöglicht im Verbund mit den historischen Langenschen Höfe einen witterungsfreien Zugang zur Theaterstraße. Wer hingegen die Galerie Luise zur Luisenstraße verlässt, muss nur einmal diagonal die Straße queren und kann dann wettergeschützt weiterflanieren: durch die Kröpcke-Passage mit ihren ebenfalls hochwertigen Geschäften bis zur Rathenaustraße, wo man dann unter Kolonaden bis zum Stadtmittelpunkt Kröpcke spazieren kann.