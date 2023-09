﻿Rufbus Sprinti fährt ab Dezember in zwölf Umlandkommunen der Region Hannover

Hannover. Der On-Demand-Bus Sprinti fährt ab Oktober auch in den östlichen Regions-Umlandkommunen Burgwedel, Burgdorf, Uetze und Lehrte. Und zum Fahrplanwechsel am 10.Dezember kommen dann noch im Westen Neustadt am Rübenberge, Wunstorf, Barsinghausen, Wennigsen und Pattensen hinzu. „Noch vor Ende des Jahres ist damit die GVH-Tarifzone C in der Region Hannover von dem On-Demand-Angebot komplett abgedeckt und ein weiterer Meilenstein der Verkehrswende in der Region Hannover erreicht“, sagt Elke Maria van Zadel, Vorstandsvorsitzende der Üstra.

Ab Dezember sind dann zwölf der 20 Umlandkommunen ans Sprinti-System mit dem öffentlichen Personennahverkehr ÖPNV angeschlossen. „Mit der Ausweitung von drei auf zwölf Kommunen im Umland Hannovers vergrößert sich der potenzielle Nutzerkreis von Sprinti auf 360.000 Einwohner und bedient damit eine Fläche von der doppelten Größe Berlins“, sagt Regionspräsident Steffen Krach. Das Mobilitätsangebot baue damit seine Spitzenposition im On-Demand-Verkehr im ÖPNV weiter aus.

Seit Beginn des Sprinti-Projektes in der Region Hannover mehr als 850.000 Fahrten

Mit der am 1. Oktober beginnenden schrittweisen Ausweitung auf neun weitere Städte und Gemeinden des Umlandes sind dann insgesamt 120 Fahrzeuge unterwegs, dann werde Sprinti das größte On-Demand-ÖPNV-System in Deutschland sein, heißt es bei der Region. „Sprinti bringt eine neue Qualität des Nahverkehrs in den ländlichen Raum“, sagt Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz.

Der Rufbus war Mitte 2021 mit einer Testphase in der Wedemark, Sehnde und Springe gestartet. „Bereits vor mehr als zwei Jahren war Sprinti in seiner Form einmalig und eines der ersten Angebote dieser Größenordnung in Deutschland. „Er gilt seitdem als Pionier für den On-Demand ÖPNV“, sagt Ulf-Birger Franz. Und das Angebot ist erfolgreich: Seit Beginn des Pilotprojekts gab es mehr als 850.000 Fahrten. Sprinti habe sich schnell etabliert.

Sprinti-Flotte wird schrittweise auf 120 Fahrzeuge ausgebaut

Das Fahrtvolumen hat sich nach Angaben der Region Hannover seit dem Start 2021 bis heute fast verfünffacht: von rund 10.000 Fahrten auf rund 47.000 Fahrten pro Monat. Und: Durchschnittlich 1500 Fahrgäste nutzen pro Tag den Sprinti, der Tagesrekord liegt bei 2400 Fahrgästen. Die Sprinti-Flotte wird bis Ende des Jahres schrittweise von 30 auf insgesamt 120 Fahrzeuge gesteigert. 25 Prozent davon sind dann Elektrofahrzeuge, perspektivisch will die Region den Anteil der E-Fahrzeuge deutlich steigern. Auf den Straßen des Umlandes sind drei Modelle unterwegs: der Sprinter mit sechs Sitzen, der Fünfsitzer eVito (Elektro) und der 18-Sitzer Minibusse.

„Sprinti ist ein On-Demand-Service, der bemerkenswert effektiv bei der Anbindung der Regionskommunen an das hannoversche Regionalbahnnetz ist“, sagt Chris Snyder von Dienstleister Via. „Ein erweiterter Sprinti-Service wird mehr Fahrgäste als je zuvor erreichen, den Zugang zu wichtigen Mobilitätsknotenpunkten in der Region Hannover verbessern und die Abhängigkeit vom privaten Autos weiter reduzieren.“

Sprinti-Förderung erst einmal bis Ende 2024 gesichert

Seit August ist die Üstra im Auftrag der Region Betreiberin von Sprinti, sie verantwortet und koordiniert die Zusammenarbeit mit Dienstleister Via Mobility DE aus Berlin. Die Üstra selbst setzt ab Dezember Minibusse mit jeweils 18 Sitzen ein, die die stärker nachgefragte Bediengebiete wie die S-Bahn-Stationen dann unterstützen sollen. Die Förderung von Sprinti durch das Bundesverkehrsministerium ist bis Ende 2024 gesichert. Die Region arbeitet an einer Verlängerung.

