﻿Gedenkstätte Ahlem: Unbekannte beschädigen niedergelegte Kränze am Holocaust-Gedenktag

Hannover. Unbekannte haben die an der Gedenkstätte Ahlem niedergelegten Kränze am Holocaust-Gedenktag beschädigt. Nach Angaben der Region handelt es sich dabei um eine rechtsextreme Tat. Regionspräsident Steffen Krach (SPD) verurteilt die Tat aufs Schärfste: „Hier wurden Zeichen der gemeinsamen Erinnerung an die Opfer des Holocaust buchstäblich mit Füßen getreten.“

Wie die Region am Dienstagabend mitteilte, entfernten die Unbekannten mutwillig die an der „Wand der Namen“ auf dem Außengelände der Gedenkstätte niedergelegten Kränze. Teile der Kränze seien über das Gelände verstreut worden. Auch am Ort des ehemaligen KZ Ahlem wurden die dort abgelegten Kränze beschädigt. Die Region Hannover hat die Polizei eingeschaltet, sie ermittelt bereits.

„Gedenkstätte Ahlem stellt sich gegen jede Form der Geschichtsvergessenheit“

„Diese mutwillige Zerstörung verhöhnt und beleidigt jeden einzelnen der an der Wand der Namen verzeichneten und durch den Nationalsozialismus getöteten Menschen“, sagte Krach in einem Statement. Auch diese rechtsextreme Tat werde die Region zur Anzeige bringen. Wehrhafte Demokratie dürfe keine hohle Phrase sein. „Die Gedenkstätte Ahlem stellt sich gegen jede Form von Geschichtsvergessenheit, die in solchen rechtsextrem motivierten Vorfällen gegen einen Ort des Erinnerns zum Ausdruck kommt – mit konsequenter und couragierter Erinnerungs- und Bildungsarbeit“, so Krach weiter.

Die Region verweist darauf, dass bereits im vergangenen Herbst die Namenstafeln an der „Wand der Namen“ mit rechtsextremen Zeichen beschmiert worden waren – und das ist längst nicht der einzige Vorfall. Auch insgesamt verzeichnet der Stadtteil Ahlem eine steigende Zahl rechtsextremer Vorfälle.