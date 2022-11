﻿Unbekannte beschmieren Auto aus der Ukraine mit Z-Symbol

Hannover. Unbekannte haben ein Auto mit ukrainischem Kennzeichen im Stadtteil Vahrenheide mit dem Z-Symbol beschmiert. Das Zeichen gilt seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar als Symbol der Unterstützung für den Krieg und bedeutet soviel wie „Für den Sieg“. Seit Anfang März tauchen immer wieder neue Schmierereien an Fahrzeugen oder im öffentlichen Raum auf. Das Verwenden des Zeichens ist eine Straftat.

Die Halterin des Autos ist eine Frau, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet ist und mittlerweile in Vahrenheide lebt. Die Z-Symbole wurden je an die Heck- und Frontseiten sowie an die Türen gesprüht – offenbar zwischen dem 28. und 29. Oktober. Auch V-Zeichen haben die Unbekannten hinterlassen. Es steht für „Die Mission wird erfüllt werden“. Die Ukrainerin erstattete Anzeige, die Polizei ermittelt.

Halterin ist „besorgt“

Die Mutter von zwei Kindern ist erst vor wenigen Monaten vor dem Krieg geflüchtet und lebt seitdem in Deutschland. Lesia Brezitska engagiert sich für in Hannover für Geflüchtete aus der Ukraine. „Die Frau ist besorgt“, sagt Brezitska.

Autos mit Z-Symbolen beschmiert: Die Polizei ermittelt. © Quelle: privat

Bereits im März wurde die Polizei alarmiert, weil in Vahrenheide ein Fahrzeug mit dem Symbol besprüht worden war. In beiden Fällen konnten noch keine Verdächtigen ausgemacht werden. Wie eine Sprecherin der Polizei Hannover auf Anfrage mitteilt, wurden seit Kriegsbeginn „Sachbeschädigungen im unteren einstelligen Bereich an Pkw durch das Anbringen von Z-Symbolen bekannt.“ Eine Häufung in einem bestimmten Stadtteil gäbe es nicht.

Polizei: Symbole im zweistelligen Bereich bekannt

Seit dem 20. Februar sind der Polizei Delikte im mittleren zweistelligen Bereich bekannt, die sich auf Straftaten durch die Verwendung des Z-Symbols beziehen. „Hierbei handelt es sich etwa zur Hälfte um Sachbeschädigungen im öffentlichen Raum – zumeist durch Farbschmierereien“, sagt Polizeisprecherin Anne Wellhöner. Die Dunkelziffer dürfte allerdings weitaus größer sein. Darüber hinaus ermittelt die Behörde auch wegen der Veröffentlichung des Zeichens im Internet oder dem Zeigen in der Öffentlichkeit.

Hinweise zu Z-Symbolen und deren Verursachern an Autos oder im öffentlichen Raum nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0511)109 55 55 entgegen.