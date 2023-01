﻿Unbekanntes Original: Handschrift von Goethe bei Haushaltsauflösung in Hannover aufgetaucht

Hannover. Das Bild hing daheim im Flur, solange er zurückdenken kann. „Es war eigentlich immer da“, sagt Michael Ludwig. Ein Rahmen, kleiner als ein Din-A-4-Blatt, darin zwei kleine Abbildungen und ein paar handschriftliche Zeilen in altertümlicher Schrift. So hing es in seinem Elternhaus in der Oststadt in einem schattigen Winkel. „Meine Mutter erwähnte einmal, dass es etwas von Goethe sei“, sagt der 41-Jährige, „aber näher wurde das eigentlich nie thematisiert.“

Im vergangenen Jahr, nach dem Tod ihrer Eltern, machten Michael Ludwig und sein Bruder sich an die Auflösung des Haushalts. Erst jetzt nahmen sie das Bild näher unter die Lupe – und machten eine sensationelle Entdeckung. Mühsam entzifferten sie die Unterschrift „Goethe“ und „Weimar März 1826“. Sie hielten eine Originalhandschrift von Goethe in den Händen, die der Forschung bislang unbekannt war.

„Eigentlich nie thematisiert“: Das Bild mit den Goethe-Zeilen hing jahrelang bei Michael Ludwigs Eltern im Flur. © Quelle: Rainer Droese

„Dass wir das Bild nicht einfach wegwerfen sollten, war uns schon klar gewesen“, sagt Michael Ludwig, „doch jetzt ließ uns das ganze keine Ruhe mehr.“ Mit einer Kollegin recherchierte er in Bibliotheken, was Goethe 1826 so trieb, er reiste nach Weimar und zeigte seinen Fund dort Fachleuten von der Klassik-Stiftung. Schließlich stieß er auf die Göttinger Germanistin und Goethe-Expertin Anna Bers, die sich in ihrer Dissertation mit einem ganz ähnlichen Dokument beschäftigt hatte.

Rechts unten sein Namenszug: die Unterschrift des Dichterfürsten Goethe. © Quelle: Rainer Droese

„Wo Frühlings Athem fächelt“

„Das ist wirklich ein aufregender Fund“, sagt die 37-jährige. Sie rechnet das Schriftstück zu den „Denk- und Sendeblättern“ Goethes, von denen einige Dutzend überliefert sind. Der Geheimrat bedachte Freunde und Angehörige gerne mit solchen künstlerischen Kleinoden: Dafür klebte er mit eigener Dichterhand kleine Bilder auf ein Blatt und schrieb ein paar freundliche Zeilen dazu. „Für Leute, die so etwas von ihm bekamen, war das ein Zeichen der Wertschätzung“, sagt Anna Bers.

„Ein aufregender Fund“: Die Göttinger Germanistin Anna Bers hat das Goethe-Original untersucht. © Quelle: Rainer Dröse

Das Blatt von Michael Ludwig zeigt die Radierung einer lieblichen Landschaft mit Regenbogen, die vermutlich einem Bild von Caspar David Friedrich nachempfunden ist. Der Dichterfürst hat das Stück womöglich höchstselbst nachkoloriert, eventuell finden sich am Rand sogar Fragmente eines Fingerabdrucks.

„Wo der Friedensbogen lächelt“: Das aufgeklebte Bild mit dem Regenbogen hat Goethe womöglich selbst per Hand nachkoloriert. © Quelle: Rainer Dröse

Zum Friedenssymbol des Regenbogens passen die handschriftlichen Zeilen darunter: „Über Wiese, Hayn und Dach / Brauste Krieges Ungemach, / Wo jetzt Frühlings Athem fächelt, / Wo der Friedensbogen lächelt“. Ein vierhäbiger Trochäus, der Germanistenherzen höher schlagen lässt.

Startpreis: 18.000 Euro

Die Abbildung darunter zeigt Goethes Gartenhaus. Der Literaturstar wusste offenbar genau, dass viele in seiner Fangemeinde sich brennend für sein Privatleben interessierten: „Er muss sich selbst schon als historische Figur wahrgenommen haben“, sagt Bers. Dass Goethe für solche Grußkarten gleich zwei Bilder opferte, sei indes nur sehr selten vorgekommen. Wem der Dichter das Kleinod anno 1826 zueignete, ist unklar. Sicher ist, dass es schon Anfang des 20. Jahrhunderts im Umfeld von Michael Ludwigs Familie rechtmäßig in Privatbesitz war.

Ein Blick aufs Private: Das untere Bild auf dem Blattes zeigt Goethes Gartenhaus. © Quelle: Rainer Dröse

Der 41-Jährige möchte andere dafür sensibilisieren, bei Haushaltsauflösungen genau hinzusehen, was sich dort im Nachlass findet. „Seinen“ Goethe hat er in Weimar in eine wissenschaftliche Datenbank aufnehmen lassen. Das Original soll Anfang März beim Auktionshaus Kastern versteigert werden. Dort spricht man von einer „kleinen Sensation“. Der Startpreis liegt bei 18.000 Euro.

Im Auktionshaus Kastern: Michael Ludwig mit dem Denk- und Sendeblatt von Goethe. © Quelle: Rainer Dröse

„Das Original hat einen großen kulturelle Wert, es gehört nicht in die Hände von Laien wie uns“, sagt Michael Ludwig. „Ich werde daheim eine Kopie aufhängen und die Geschichte in Erinnerung behalten.“