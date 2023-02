Unbekannte rauben Paar in Linden-Nord aus

Unbekannte haben in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag ein Paar in Hannover-Linden ausgeraubt. Der Überfall könnte in Zusammenhang mit einem weiteren Raub stehen, bei dem bereits ein Tatverdächtiger gefasst wurde. Die Polizei sucht Zeugen.

Hannover. Unbekannte haben in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag ein Paar in Linden-Nord ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen des Überfalls. Er könnte in Zusammenhang mit einem weiteren Raub in der Calenberger Neustadt stehen, der kurz zuvor begangen wurde. In diesem Fall schnappten die Ermittlerinnen und Ermittler bereits einen Tatverdächtigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Limmer geriet ein 42-Jähriger gegen 00.10 Uhr an der Königsworther Straße mit zwei Männern in Streit. „In der Folge versuchte der 24-Jährige mutmaßliche Täter dem 42-Jährigen die Umhängetasche zu entreißen“, sagt Janique Bohrmann von der Polizeidirektion Hannover.

Frauen rufen die Polizei

Zwei Zeuginnen aber beobachteten das Geschehen und wählten den Notruf der Polizei. „Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnte der mutmaßliche Täter durch Einsatzkräfte festgenommen werden“, berichtet Bohrmann. Gegen ihn erhärtete sich nach Angaben der Sprecherin der dringende Tatverdacht des versuchten Raubes. Gegen seinen 28-jährigen Begleiter jedoch nicht. Der 24-Jährige wurde am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt und kam anschließend in Untersuchungshaft.

Kurze Zeit später, gegen 1 Uhr, forderten zwei Unbekannte auf der Spinnereibrücke von einer 29-Jährigen und einem 30-Jährigen eine Handtasche und hielten ihnen ein Messer vor. „Der 30-Jährige händigte die Umhängetasche aus“, so Bohrmann. Beide Täter flohen in Richtung Elisenstraße.

So sollen die Unbekannten aussehen

Ein Täter war etwa 20 Jahre alt und von schlanker Statur. Er trug eine weißeJacke mit lilafarbener Kapuze. Sein Komplize war ebenfalls etwa 20 Jahre alt und ebenfalls schlank. Er trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen versuchten Raubes und wegen Raubes eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und zu den jeweiligen Überfällen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter Telefon (0511) 1093920 zu melden.