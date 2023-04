Unbekannte haben in Hannover-Mittelfeld ein gestohlenes Motorrad in Brand gesetzt. Laut Polizei war das nicht der erste Fall dieser Art. Sind da Serientäter am Werk?

Unbekannte setzen erneut gestohlenes Motorrad in Brand – Serientäter am Werk?

Hannover. Ein Spaziergänger entdeckte die Flammen und rief die Feuerwehr: Am Donnerstag, 30. März 2023, steckten unbekannte Täter nachts in der Straße Görlitzer Hof in Hannover-Mittelfeld ein Motorrad in Brand. Das blaue Krad der Marke Honda wurde zerstört – der Sachschaden beträgt rund 4000 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Ermittlungen der Polizei ergaben schnell: Die Maschine war zuvor zwischen dem 20. und 23. März in Döhren gestohlen worden. Und: Die Spurenlage weist Zusammenhänge zu Brandstiftungen an zwei Motorrollern im Dezember des vergangenen Jahres auf. Möglicherweise sind da Serientäter am Werk.

Motorrad in Mittelfeld in Brand gesteckt: Zeugen gesucht

Die Kripo ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und sucht Zeugen des Vorfalls: Wer hat im Bereich des Görlitzer Hofs in der Nacht vom 30. März verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise an Telefon (0511) 109-5555.