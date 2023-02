﻿Nach Zusammenstoß: Unbekannter schlägt blinde Frau im Hauptbahnhof Hannover

Hannover. Sie kennt den Weg gut. Fast täglich fährt Ulrike Krüger mit Bus und Bahn aus ihrem Wohnort Uetze-Schwüblingsen nach Kirchrode und zurück. Seit Langem unterrichtet die 61-jährige Diplom-Pädagogin behinderte Jugendliche im Landesbildungszentrum für Blinde. Doch so etwas wie das, was ihr kürzlich auf dem Heimweg im Hauptbahnhof geschah, sei ihr noch nie passiert, sagt sie kopfschüttelnd: „Ich bin dort tatsächlich von einem Unbekannten geschlagen worden.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ulrike Krüger war, wie sie schildert, mit ihrer Hündin Lotte unterwegs zu ihrem Gleis. Anhand des Königspudels mit seinem Geschirr und der Aufschrift „Blindenführhund“ war die Frau, die als Kind eine Netzhauterkrankung bekam und langsam erblindete, eindeutig als Sehbehinderte zu erkennen.

„Blindenführhund“: Die Aufschrift am Geschirr lässt Lottes Aufgabe eindeutig erkennen. © Quelle: Katrin Kutter

„Plötzlich berührte ich jemanden mit der rechten Schulter“, sagt sie, „ich bin mir sicher, dass es ein Mann war.“ Sie habe um Entschuldigung gebeten, doch der Unbekannte habe sie sofort gegen den Arm geschlagen. Danach habe sie eine Stimme gehört, die sagte: „Hör auf, die Frau zu schlagen, die ist doch blind.“ Daraufhin habe der Mann von ihr abgelassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Hauptbahnhof ist Stress“

Dass man Sehbehinderten unangemessen begegne, komme immer wieder vor, sagt Jochen Bartling, Sprecher des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachen. „So ein Vorfall ist mir jedoch noch nicht zu Ohren gekommen – das hat schon eine neue Qualität.“

Verunsichert durch den Vorfall: Ulrike Krüger auf dem Weg in den Hauptbahnhof. © Quelle: Katrin Kutter

Es sei allerdings festzustellen, dass Passanten gerade an Orten wie dem Bahnhof gegenüber Sehbehinderten oft unwirsch reagierten, sagt Bartling. „Überhaupt ist der Hauptbahnhof für Blinde purer Stress.“ Oft hasten Menschen dort in Zeitnot kreuz und quer durcheinander. Dazu komme, dass es dort keine Bodenindikatoren gebe; es seien also keine Platten mit Rippen oder Noppen verlegt, an denen sich Blinde orientieren könnten. „Viele von ihnen meiden den Bahnhof darum, wenn es geht“, sagt Bartling.

„Ich fürchte, dass man den Unbekannten nicht finden wird“: Ulrike Krüger. © Quelle: Katrin Kutter

Ulrike Krüger war froh, als sie an jenem Abend endlich zu Hause ankam. „Ich wurde bei dem Vorfall nicht verletzt und bin jetzt auch nicht lebenslang traumatisiert“, sagt die couragierte Frau, „aber ich akzeptiere es nicht, wenn mich jemand schlägt.“ In Hannover gebe es viele blinde Menschen, deren Belange oft nicht berücksichtigt würden. Auch darum habe sich sich entschieden, bei der Polizei Anzeige zu erstatten. „Ich fürchte aber“, sagt sie, „dass man den Unbekannten nicht finden wird.“