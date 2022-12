Hannover: Unbekannter stiehlt EC-Karte aus Schule und hebt Geld ab

Hannover. Die Polizei Hannover bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Einbrecher und Betrüger. Der Unbekannte soll bereits im Sommer in eine Stöckener Schule eingestiegen sein und dort eine EC-Karte erbeutet haben. Anschließend hob der Mann damit mehrere Tausend Euro an einem Geldautomaten ab. Die Ermittler haben jetzt Fotos des Verdächtigen veröffentlicht.

Gesucht: Der Unbekannte hob mehrfach Geld an einem Automaten in Stöcken ab. © Quelle: Polizei Hannover

Der Einbrecher soll die Karte samt Pin-Nummer am 19. Juli in der Grundschule am Stöckener Bach gestohlen haben. „Dabei demolierte er einen Tresor“, sagt Polizeisprecherin Natalia Shapovalova. Anschließend soll der schlanke Mann mehrfach Geld im Stadtteil abgehoben und so „eine Summe im unteren vierstelligen Bereich“ erbeutet haben.

Auffällig: Der rechte Ringfinger des Verdächtigen war im Juli offenbar verletzt und geschient. © Quelle: Polizei Hannover

Gesuchter Betrüger: Auffällige Verletzung am Finger

Doch dabei filmten ihn die Überwachungskameras auch: Der Gesuchte ist etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und hat vermutlich blonde Haare. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose und neongelb-weiße Turnschuhe. „Auffällig ist die Verletzung am linken Ringfinger“, sagt Shapovalova. „Diese wurde offensichtlich geschient und dürfte bereits verheilt sein.“ Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (0511) 109 27 17 entgegen.