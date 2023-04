﻿Von Atomuhren bis zur Kultur: So vielfältig ist die Partnerschaft von Hannover und Braunschweig

Eine Städtepartnerschaft zwischen Hannover und Braunschweig? Diesen Scherz hatten sich die Oberbürgermeister beider Städte am 1. April erlaubt – und mit einem Video in den sozialen Medien einen Onlinehit erzielt. Doch die Idee ist gar mal nicht so absurd, denn es gibt bereits zahlreiche Kooperationen beider Kommunen.

Nur ein Scherz: In einem Video hatten Hannovers OB Belit Onay (links) und Braunschweigs OB Thorsten Kornblum am 1. April eine Städtepartnerschaft verkündet.

Hannover. Diese Schlagzeile kam ziemlich überraschend: „Braunschweig und Hannover werden Partner.“ Und weiter: „Es gehört zusammen, was zusammen gehört.“ In dem dazugehörigen Video sieht man die Oberbürgermeister beider Städte in schöner Harmonie nebeneinander, im Hintergrund spielt Akkordeonmusik. Das Filmchen wurde am 1. April auf den Social-Media-Kanälen der beiden niedersächsischen Städte ausgespielt – und es wurde am Tag der Aprilscherze als eben solcher schnell zum viralen Hit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch wie kam es eigentlich zu dieser ungewöhnlichen Botschaft? Die Erklärung liefert das hiesige Rathaus auf Anfrage nach. Demnach kennen sich die heutigen Oberbürgermeister von Hannover, Belit Onay (Grüne), und Braunschweig, Thorsten Kornblum (SPD), aus der Landespolitik. Kornblum war zu der Zeit Büroleiter beim damaligen Innenminister Boris Pistorius (SPD), als Onay innenpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen war. „Seitdem pflegen sie einen guten, vertrauensvollen und freundschaftlichen Austausch“, erklärt Hannovers Stadtsprecher Christian von Eichborn.

Uhr am Rathaus schlägt nach dem Takt aus Braunschweig

Auch wenn das Wort „Städtepartnerschaft“ jenseits des Aprilscherz-Videos nicht mehr in den Mund genommen wird, sind die beiden Städte doch schon seit vielen Jahren institutionell eng miteinander verbunden. Etwa über den niedersächsischen Städtetag, aber auch über die intensive Zusammenarbeit in der „Metropolregion Hannover Braunschweig Wolfsburg Göttingen“. In beiden Vertretungen arbeiten Hannover und Braunschweig zum Wohl ihrer Bürger und Bürgerinnen Seite an Seite, zum Beispiel bei der Umsetzung von Gesetzen. Bei der Metropolregion geht es unter anderem um ein gemeinsames Standortmarketing.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zukunftsweisende Forschung : In einem Labor der PhysikalischTechnischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig forschen Wissenschaftler an Atomuhren. © Quelle: Julian Stratenschult/dpa

Ebenfalls eine Gemeinsamkeit: Im Neuen Rathaus von Hannover gilt quasi die „Braunschweiger Zeit“. Das heißt, dass die Rathausuhr in Hannover nach der Atomuhr der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig eingestellt wird, denn von dort bekommt sie ihr Zeitsignal. A propos Wissenschaft: Die Leibniz Universität Hannover und die Technische Universität (TU) Braunschweig arbeiten gleich bei mehreren Projekten sehr gut zusammen und eng zusammen. Und das schon über Jahre.

Enge Verzahnungen in der Forschung

Allen voran gilt das für das Forschungszentrum Küste, das im Bereich des Küsteningenieurwesens und der maritimen Technologien forscht. Der große Wellenkanal in Hannover, eine weltweit herausragende Anlage für physikalische Modellversuche, wäre ohne die wissenschaftliche Hilfe aus Braunschweig nicht möglich. Darüber hinaus gibt es mehrere sogenannte Exzellenzcluster, finanziert aus einem Forschungsförderprogramm des Bundes, an denen beide Hochschulen mitarbeiten. Dazu zählt zum Beispiel die Forschung an Licht und Materie an der Quantengrenze, also an kleinsten Teilchen. Beteiligt ist an diesem Projekt auch die PTB.

Lesen Sie auch

Im Bereich der Kultur ist das Festival Theaterformen ein Projekt, das im jährlichen Wechsel in Hannover und Braunschweig läuft. Das internationale Theater- und Tanzfestival geht im Sommer über die Bühnen und dauert elf Tage. „Da das Festival in zwei Städten stattfindet, stehen wir mit einer Vielzahl von Kooperationspartnern, Initiativen und Institutionen in Kontakt und können uns mit zwei lebendigen Stadtgesellschaften verknüpfen“, heißt es dazu auf der entsprechenden Internetseite.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

War einst bei Hannover 96 und bei Eintracht Braunschweig als Spieler aktiv: Dieter Hecking. © Quelle: Sportfoto Zink / Wolfgang Zink via www.imago-images.de

Erst Meister in Braunschweig, dann Trainer bei Hannover 96

Bleibt noch der Sport, speziell der Fußball. Obwohl sowohl Fans von Hannover 96 als auch Anhänger von Eintracht Braunschweig ganz gewiss jegliche Überschneidungen der beiden Klubs zurückweisen würden, gibt es sie doch. Ein paar Beispiele: Dieter Hecking stieg als Spieler mit 96 einst aus der Regionalliga in die 2. Bundesliga auf und beendete in der Folge seine Spielerkarriere bei Eintracht Braunschweig. Helmuth Johannsen führte Eintracht Braunschweig 1967 als Trainer erst zur deutschen Meisterschaft – und wechselte im direkten Anschluss aus der Löwenstadt nach Hannover. Mit Hannover 96 gewann Trainer Michael Lorkowski 1992 den DFB-Pokal und arbeitete dann fünf Jahre später bei der Eintracht an der Seitenlinie. Nicht zu vergessen: Der aktuelle 96-Spieler Havard Nielsen spielte zunächst in der E-Jugend von Eintracht Braunschweig – und schoss im Derby-Hinspiel das 1:1 gegen seinen alten Verein für Hannover 96.