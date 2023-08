﻿Hannover und das Maschseefest: Der ewige Streit um Lärm und Parkplätze

Hannover. Steht das Maschseefest 2023 in Hannover vor dem frühzeitigen Aus? Eine Anwohnerin aus der Südstadt hat Klage gegen das Event eingereicht, es geht um den aus ihrer Sicht immensen Lärm. Das Verwaltungsgericht wird in Kürze über den Eilantrag entscheiden. Der Rechtsstreit ist eine neue Eskalationsstufe im langen Streit ums Maschseefest. Seit Jahren beklagen sich Anwohnende über den Lärm und zugeparkte Seitenstraßen.

Aus diversen Stadtteilen gingen regelmäßig Beschwerden ein. Die Musik dröhnte nicht nur durch Südstadt-Straßen, sondern auch bis nach Linden. Schon 2018 bemühte sich die Hannover Veranstaltungsgesellschaft deshalb um eine Reduzierung des Lärmpegels. Nach 22 Uhr waren unter der Woche in der Nachbarschaft nur noch maximal 45 Dezibel erlaubt, freitags und sonnabends ab 23 Uhr. Das Konzept zeigte Erfolg, die Zahl der Beschwerden nahm ab.

Erster Streitpunkt: Der Partylärm

Doch die Freude währte nur kurz: 2020 veröffentlichten Südstädter eine Lärmstudie zum Maschseefest 2019. Die Grenzwerte wurden demnach um 250 Prozent überschritten. Der Verein Forum Lärmschutz forderte: Keine Gastronomiestände zwischen dem NDR-Funkhaus und Altenbekener Damm – oder zumindest deutlich weniger. Doch wegen Corona wurde zunächst gar nichts mehr angepasst: Sowohl für das Maschseefest 2020 als auch die Auflage von 2021 gab es Komplettabsagen.

Erst 2022 ging es weiter – und prompt gab es die nächste Lärmkritik: beim „Geibeltreff“ am Ostufer. Wegen der anhaltenden Beschwerden kam die rigide Auflage: täglicher Partyschluss schon um 22 Uhr – während alle anderen bis tief in die Nacht weiterfeiern durften. Die Gastwirte haderten entsprechend, in diesem Jahr gibt es sogar neue Betreiber. Die Öffnungszeiten wurden 2023 immerhin sonnabends wieder bis 2 Uhr ausgeweitet. Der aktuelle Lärm soll laut Hannover Marketing und Tourismus GmbH allerdings vom „Groove Garden“ am Nordufer und Biergarten „Nordkurve“ stammen, nicht vom Maschseefest.

Zweiter Streitpunkt: Das Parken

Doch die Lautstärke ist nicht der einzige Streitpunkt: Es geht auch ums Parken. Die Südstädter kritisieren seit Jahren die überfüllten Anwohnerstraßen, weil Festbesucher ihre Fahrzeuge dort abstellen. Nach der Arbeit gebe es kaum Raum für diejenigen, die im Quartier leben. Die Stadt reagierte beim Neustart 2022 nach der Corona-Pandemie: Erstmals richtete die Verwaltung eine temporäre Parkverbotszone für Auswärtige ein.

Mittwochs bis sonnabends durften abends nur Einheimische ins Viertel zwischen Hildesheimer Straße, Altenbekener Damm, Rudolf-von-Bennigsen-Ufer und Willy-Brandt-Allee fahren. Ein privater Sicherheitsdienst überprüfte das Einhalten. Dasselbe System wendet die Stadt auch 2023 wieder in Teilen der Südstadt an.

