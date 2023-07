﻿Hannover und das Wasser: So viel verbraucht die Stadt am Tag

Hannover. Die Region Hannover hat angesichts der anhaltenden Dürre erstmals eine Verordnung zum Wassersparen erlassen. Das soll dazu beitragen, dass die Natur angesichts der Auswirkungen des Klimawandels nicht noch stärker austrocknet als ohnehin schon. Aber wie viel Wasser verbraucht die niedersächsische Landeshauptstadt eigentlich? Und lässt sich ein Unterschied zwischen heißen und kalten Tagen messen? Wir haben die Daten zusammengetragen.

Wie viel wird täglich gefördert?

Enercity versorgt Hannover und nordöstliche Teile des Umlands täglich mit Trinkwasser. Insgesamt werden etwa 700.000 Menschen beliefert. Wie das Unternehmen mitteilt, liefert es entsprechend 120.000 Kubikmeter Richtung Landeshauptstadt – pro Tag. Das sind umgerechnet 120.000.000 Liter oder aber 600.000 volle Badewannen à 200 Litern.

Woher kommt Hannovers Trinkwasser?

Damit die Landeshauptstadt täglich zuverlässig mit Trinkwasser versorgt wird, betreibt Enercity nach eigenen Angaben etwa 100 Brunnen. Die exakten Standorte sind zwar geheim, aber der Großteil des Wassers – etwa 90 Prozent – stammt dabei aus dem Fuhrberger Feld. Jährlich sind es rund 40 Millionen Kubikmeter. Der Rest kommt im Laatzener Ortsteil Grasdorf aus der Erde, außerdem hat der Versorger ein Abkommen mit den Harzwasserwerken.

Wie geht es dem Grundwasser?

Niedersachsen hat 1135 Grundwassermessstellen. An 124 Messstellen sank der Grundwasserspiegel seit 1990 stark um mehr als 1 Prozent pro Jahr, an 261 Punkten ging das Niveau leicht um 0,5 bis 1 Prozent pro Jahr zurück. An 720 Messstellen ist kein starker Trend erkennbar. An 23 Messstellen stieg der Grundwasserspiegel leicht um 0,5 bis 1 Prozent pro Jahr an, an acht Messstellen stark um mehr als 1 Prozent pro Jahr. In der Region Hannover analysieren 14 Messstellen das Grundwasser. An zwei Positionen westlich von Neustadt ist der Grundwasserspiegel seit 1990 um mehr als 1 Prozent jährlich gesunken. An fünf weiteren Messstellen in der Region sank der Grundwasserspiegel leicht um 0,5 bis 1 Prozent jährlich ab. Bei der anderen Hälfte ist kein starker Trend erkennbar.

Unterscheiden sich Sommer und Winter?

Enercity hat für uns den 18. Juni 2023 mit dem 18. Dezember 2022 verglichen. Daraus ergibt sich: Im Wintermonat verbrauchte Hannover 32.000 Kubikmeter (32 Millionen Liter oder 160.000 Badewannen) Wasser weniger als sechs Monate später. Am 18. Juni 2023 stieg das Thermometer in der Landeshauptstadt stellenweise auf knapp unter 29 Grad Celsius, laut Enercity verbrauchte die Stadt an dem Tag etwa 137.000 Kubikmeter. Am kalten Dezember-Tag mit gerade einmal null Grad Celsius waren es bloß 105.000 Kubikmeter.

Spart Hannover Wasser?

Schwer zu sagen, es deutet sich aber an. 2003 lag der durchschnittliche Tagesverbrauch laut Enercity noch bei 127.000 Kubikmetern. Inzwischen liegt der Wert – wie oben schon genannt – bei 120.000 Kubikmetern. Und: 2023 liegt bislang deutlich unter diesen Zahlen. Im Mittel verbrauchten die Hannoveranerinnen und Hannoveraner pro Tag etwa 116.000 Kubikmeter. Nichtsdestotrotz teilt Enercity mit, dass die Kunden „seit Jahrzehnten in annähernd gleicher Menge“ Trinkwasser benötigen. Angaben zu den größten Wasserverbrauchern macht der Konzern mit Verweis auf den Datenschutz nicht.

Wie lang ist das Leitungsnetz?

Damit wirklich alle 700.000 Kundinnen und Kunden zuverlässig mit Trinkwasser versorgt werden, braucht es natürlich ein umfangreiches Leitungsnetz. Dieses beläuft sich allein bei Enercity auf „mehr als 2200 Kilometer“. Zum Vergleich: Alle Rohre hintereinander gesteckt, würde das reichen, um Hannover mit der isländischen Hauptstadt Reykjavik zu verbinden.

Wie viel verbrauchen die Herrenhäuser Gärten?

Mit Sicherheit viel. Aber die Stadt kann keine Daten nennen. Ein Sprecher teilt lediglich mit, dass der Berggarten nur ein Viertel des benötigten Wassers brauche, der Rest werde im Barock- und Georgengarten eingesetzt. Und: Die Herrenhäuser Gärten nutzen zum Bewässern nur Wasser aus der Leine. Dafür zapfen die Gärtnerinnen und Gärtner die Graft an, „die notwendigen Wassermengen sind jahreszeitlich sehr unterschiedlich“. Ein Teil des sogenannten Brauchwassers stamme zudem aus Zisternen, die durch Regen gespeist werden. „Ein großer Anteil des Gießwassers kommt durch Einsickerung und Transpiration dem Wasserkreislauf langfristig wieder zu Gute.“

Und die restlichen Grünanlagen der Stadt?

Die Stadt bestätigt, dass sie zahlreiche Grünanlagen und Straßenbäume gießt – doch auch da lassen sich keine Mengenangaben machen. Der Verbrauch hänge unter anderem vom Wetter ab, außerdem würden unterschiedlichste Quellen angezapft: Dazu zählen reguläre Trinkwasseranschlüsse, aber auch Hydranten, die Leine oder der Mittellandkanal. Im Hitzesommer 2018 rückte zudem die Feuerwehr aus, um 950 Jungbäume vor dem Vertrocknen zu bewahren.

Wie viel Wasser verdunstet im Maschsee?

Der Maschsee: Aus ihm verschwindet vor allem an heißen Sommertagen jede Menge Wasser. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Der Maschsee als künstliches Gewässer muss regelmäßig „nachgefüllt“ werden. Gerade die warmen Monate machen ihm zu schaffen. Laut Stadt verdunsten an nur einem einzigen heißen Sommertag etwa 8000 Kubikmeter. Das macht sich sogar optisch bemerkbar: Der Pegel des Maschsees sinkt somit um bis zu zwei Zentimeter – bei einer Maximaltiefe von gerade einmal 2,2 Metern. Weil der See sich gleichzeitig aufheizt und die Konzentration an Blaualgen steigt. gibt es deshalb immer wieder Badeverbote.

Wie viel Wasser sprudelt in den Springbrunnen?

Mehr als 60 Springbrunnen gibt es in Hannover, darunter den Blätter-Brunnen an der Ständehausstraße oder den Körting-Brunnen an der Lister Meile. Nach Auskunft der Stadt verbrauchen sie pro Jahr insgesamt etwa 26.500 Kubikmeter Wasser – das entspricht dem Inhalt von 132.500 Badewannen. Immerhin: Die Brunnen lassen das Nass nicht einfach und einmalig durchrauschen. Es befindet sich in einem geschlossenen Kreislauf und muss höchstens gelegentlich nachgefüllt werden. Entsprechend ist der Inhalt auch nicht als Trinkwasser geeignet.

Gibt es öffentliche Trinkwasserbrunnen?

Das Wasser plätschert: 19 öffentliche Trinkwasserspender gibt es im Stadtgebiet Hannovers. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Wer bei heißem Wetter Durst hat, kann sich stattdessen aber an 19 öffentlichen Trinkwasserbrunnen kostenlos bedienen. Sie sind im gesamten Stadtgebiet verteilt und jedes Jahr zwischen Mitte Mai und Herbst eingeschaltet. Darüber, wie viel jährlich entnommen wird, haben Stadt und Enercity keine Erkenntnisse.

Wie sieht es mit dem Abwasser aus?

Die Stadtentwässerung Hannover kümmert sich um die Landeshauptstadt und Teile des Umlands wie Laatzen, Hemmingen, Gehrden, Ronnenberg, Seelze und Garbsen. Täglich fallen laut Unternehmen 162.000 Kubikmeter an, dazu zählt Abwasser von 750.000 Menschen aus Privathaushalten, Industrie- und Gewerbebetrieben – aber auch abgeleitetes Regenwasser. Mit 2500 Kilometern verfügt die Stadtentwässerung über das drittlängste Kanalnetz dieser Art Deutschlands, 123 Pumpwerke bringen das Abwasser zu zwei Klärwerken (Herrenhausen und Gümmerwald). Ist das Abwasser wieder sauber, fließt es in die Leine – und der Kreislauf beginnt von vorn.

